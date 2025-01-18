İsrail, Esir Takası İçin Hazırlanıyor

Politika

İsrail ordusu, Hamas'ın serbest bırakacağı İsrailli esirlerin dönüşüne hazırlandığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yarın Gazze'de yürürlüğe girecek ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İsrail ordusu, dün onaylanan rehinelerin iadesine ilişkin anlaşmayı uygulamaya hazırlanıyor. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü saat 08.30'dan itibaren yürürlüğe girecek ve bu kapsamda IDF birlikleri, belirlenen anlaşma doğrultusunda sahada operasyonel prosedürleri uygulayacak. IDF, Hamas'ın serbest bırakacağı esirlerin dönüşüne hazırlanıyor ve her ayrıntıya dikkat ederek uygun fiziksel ve psikolojik destek sağlamak için faaliyet gösteriyor. Anlaşma ve tüm rehineleri eve getirme taahhüdümüz doğrultusunda IDF, özellikle Gazze yakınlarındaki topluluklarda yaşayanlar olmak üzere tüm İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki Hamas Hareketinden de esir takasına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakma mekanizmasının, "İsrail'in serbest bırakmayı kabul ettiği Filistinli tutuklu sayısına bağlı olacağı" ifade edildi. Ayrıca 3 aşamalı anlaşmanın her bir aşamasında serbest bırakılacak Filistinli tutukluların listesinin, takas gününden bir gün önce yayınlanacağı belirtildi. - TEL AVİV