İsrail, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes için şartlarını açıkladı - Son Dakika
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Politika

İsrail, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes için şartlarını açıkladı

İsrail yönetimi, Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması gibi şartlar sağlanmadan Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkesin mümkün olmadığını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu 3 aşamalı ateşkes teklifi ise İsrail tarafından kabul edilmedi.

01.06.2024 14:14
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İsrail yönetimi, Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması gibi şartlar sağlanmadan Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkesin mümkün olmadığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkese ilişkin yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, "İsrail'in savaşın sona erdirilmesi konusunda şartları değişmedi: Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Teklife göre İsrail, kalıcı bir ateşkes sağlanmadan önce bu şartların yerine getirilmesinde ısrarcı olmaya devam edecek. Bu şartlar yerine getirilmeden İsrail'in kalıcı ateşkesi kabul edeceği düşüncesi, umutsuz bir girişimdir" denildi.

Biden 3 aşamalı ateşkes teklifini açıklamıştı

ABD Başkanı Joe Biden dün akşam, İsrail'in Katar aracılığıyla Hamas'a yeni bir ateşkes teklifi sunduğunu duyurarak yeni önerinin "kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası" olduğunu söylemişti. Biden, 3 aşamadan oluşan önerinin ilk aşamasının 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesini ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünü serbest bırakmasını öngördüğünü ifade etmişti. Planın 2. aşamasında İsrailli askerler de dahil yaşayan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekileceğini kaydeden Biden, son aşamada ise Gazze için geniş kapsamlı yeniden inşa planı başlatılacağını belirtmişti.

İsrail, tüm hedefleri gerçekleşene kadar savaşı sürdürmede ısrarcı

Biden'ın açıklamasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan ilk açıklamada ise, "İsrail hükümeti, rehinelerin mümkün olan en kısa sürede geri getirilmesi konusunda hemfikirdir ve bu hedefe ulaşmak için çalışmaktadır. Başbakan (Netanyahu) bu amaçla müzakere ekibine İsrail'in, Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi de dahil olmak üzere tüm hedeflerine ulaşılıncaya kadar savaşı sürdürmesine imkan tanıyacak bir teklif sunma yetkisi verdi. İsrail'in ortaya koyduğu teklif, ilkelerimizi koruyacak şekilde bir aşamadan diğerine koşullu geçişe izin veriyor" ifadeleri kullanılmıştı.

"Kalıcı ateşkes temelindeki tekliflere yapıcı şekilde yaklaşmaya hazırız"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise Biden'ın konuşmasında geçen maddelere olumlu bakıldığı belirtilerek, "Hamas, kalıcı ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, Gazze'nin yeniden inşası ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesini temel alan ve İsrail'in bağlı kalacağını beyan ettiği her türlü teklife olumlu ve yapıcı bir şekilde yaklaşmaya hazırdır" ifadeleri kullanılmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes için şartlarını açıkladı - Son Dakika

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