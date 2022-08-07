İsrail'in Gazze 'ye yönelik 3 gündür devam eden saldırılarının ardından İsrail'in güney sahil kenti Aşkelon'da roket uyarı sirenleri devreye girdi. Gazze'den atılan roketlerin, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği gözlendi. İsrail güçlerinin geçtiğimiz cuma günü Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarda bugüne kadar 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere toplam 31 kişi hayatını kaybetti, 265 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İsrail'in Aşkelon kentinde siren sesleri yükseldi - Son Dakika

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