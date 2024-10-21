İsrail Güvenlik Kabinesi'nde Misilleme Yetkisi Verilmedi

Politika

İsrail'deki haber sitesi Ynet, dün gerçekleştirilen İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran'a planlanan misilleme saldırısı için yetki verilmediği iddia edildi.

İsrail'in İran'a düzenleyeceği misilleme saldırısının ne zaman gerçekleştirileceği merak konusu olmaya devam ediyor. İsrail'de dün gerçekleştirilen Güvenlik Kabinesi Toplantısı'nın ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, İsrail medyası toplantıya ilişkin bazı iddialar ortaya attı. Haber sitesi Ynet'in haberine göre, kabine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran'a planlanan misilleme saldırısı için yetki vermedi. Haberde, toplantının 6 saat sürdüğü belirtilirken, kabine üyelerinin olası saldırıları mümkün olduğunca gizli tutmak için planları son dakikada onaylamayı düşündükleri iddia edildi. İsrailli bakanların Netanyahu'nun Caesarea'daki evine hafta sonu düzenlenen insansız hava aracı saldırısına şimdiye kadar güçlü bir karşılık verilmemesinden duydukları hayal kırıklığını da dile getirdikleri bildirildi. - TEL AVİV