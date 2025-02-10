İsrail: Hamas'ın Kararı Ateşkesi İhlal

Politika

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "Hamas'ın esirleri serbest bırakmayı durduracağını açıklaması, ateşkes anlaşmasının tamamen ihlalidir" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas'ın İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi nedeniyle bir sonraki esir takasını ertelediğini duyurmasının ardından açıklamada bulundu. Hamas'ın kararının ateşkesin ihlali olduğunu iddia eden Katz, "Orduya Gazze'de en üst düzeyde hazırlık yapmaları ve toplumlarımızı savunmaları talimatını verdim. Hamas'ın esirleri serbest bırakmayı durduracağını açıklaması, ateşkes anlaşmasının tamamen ihlalidir" dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 Şubat'ta yapılması planlanan 6'ncı esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini duyurmuştu. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'tan bu yana 5 esir takası gerçekleşirken, İsrail 766 Filistinli mahkumu, Hamas ise 21 esiri serbest bıraktı. - TEL AVİV