İsrail Heyeti Gazze Şeridi'nde Ateşkes Görüşmeleri İçin Katar'a Gidecek - Son Dakika
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Politika

İsrail Heyeti Gazze Şeridi'nde Ateşkes Görüşmeleri İçin Katar'a Gidecek

İsrail heyetinin yarın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği iddia edildi.

27.08.2024 21:08
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Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberlerde, İsrail heyetinin yarın Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmeleri için Katar'a gideceği iddia edildi.

İsrail ve Hamas, arasında ateşkes için diplomatik çabalar devam ediyor. Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberlerde, İsrail heyetinin yarın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği iddia edildi.

İsrail heyetinin, Doha'da ABD'li, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle bir araya gelerek, ateşkes anlaşmasında "kalan boşlukları kapatmak üzere" görüşmelere devam edeceği belirtildi. Hamas, son iki müzakereye heyet göndermedi.

Hamas, 15 Ağustos'ta Katar'da ve 22 Ağustos'ta Mısır'da yapılan müzakerelere heyet göndermemişti. Hamas, Mısır'daki müzakerelerin ardından arabulucularla bir araya gelerek bilgi almış, İsrail'in ateşkes için sunduğu yeni şartları reddettiğini açıklamıştı. Hamas, 2 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ve BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen ateşkes teklifine bağlı olduğu vurgulamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail Heyeti Gazze Şeridi'nde Ateşkes Görüşmeleri İçin Katar'a Gidecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Heyeti Gazze Şeridi'nde Ateşkes Görüşmeleri İçin Katar'a Gidecek - Son Dakika
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