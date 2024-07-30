İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucu 42 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Politika

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucu 42 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı

İsrail ordusunun güvenli bölge ilan etmesine rağmen gerçekleştirdiği saldırıların ardından çekildiği Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinin doğusunda 42 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı. İsrail güçleri tarafından yerle bir edilen konutlar, hizmet binaları ve mezarlıklar nedeniyle büyük bir yıkım yaşanan bölgede, arama çalışmaları devam ediyor. Filistinli yetkililer, İsrail ve ABD'yi savaş suçlarından sorumlu tutarak uluslararası topluma İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

30.07.2024 14:03
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İsrail ordusunun, güvenli bölge ilan etmesine rağmen 22 Temmuz'dan bu yana karadan saldırılar gerçekleştirmesinin ardından çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda 42 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından Han Yunus'un doğu bölgelerindeki duruma ilişkin ilk bilgileri verildi.

Sevabite, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki bölgelerden çekilmesinin ardından bölgede 42 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Bölgedeki durumun çok zor olduğunu belirten Sevabite, enkaz altında arama çalışmalarının sürdürüldüğünü, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Sevabite, İsrail güçlerinin vatandaşlara ait konutları ve hizmet binalarını yerle bir ettiğini belirterek, İsrail'in ABD yönetiminin sağladığı silah desteğiyle gerçekleştirdiği bu saldırının "tam bir savaş suçu" olduğunu vurguladı.

Han Yunus'ta büyük bir yıkım olduğunu aktaran Sevabite, yüzlerce konutun, toplam uzunluğu 35 kilometreyi bulan cadde ve sokağın ve bölgedeki mezarlıkların alt üst edildiğini söyledi.

Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçlarından İsrail ve ABD'yi ??sorumlu tutan Sevabite, uluslararası topluma Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurması ve güçlerini geri çekmesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Cesetlerden bazıları çürümüş durumda

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Tedarik ve Teçhizat Daire Başkanı Muhammed Mugayyir, ise bölgede yolların kapatıldığını ve altyapının yüzde 90'ının tahrip edildiğini kaydetti.

Filistinli yetkili, sivil savunma ekiplerinin saldırılarda hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini arama çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Mugayyir, İsrail ordusunun 22 Temmuz'dan Han Yunus'un doğusunda karar saldırılarına başlamasından bu yana Filistinlilerden yaklaşık 200 kayıp ihbarı aldıklarını aktardı.

Saldırılarda yarananların, ekiplerin ulaşımının İsrail güçleri tarafından engellendiğini; bunun da can kayıplarıyla sonuçlandığını hatırlatan Mugayyir, cesetlerin sıcak hava ve ulaşımın engellenmesi nedeniyle çürüdüğüne dikkati çekti.

Mugayyir bu durumun, temel hakların yanı sıra insan canının kurtarılmasına ilişkin hakları açık şekilde ihlal ettiğini aktardı.

Bölge sakinlerinin ifadesine göre, İsrail ordusu, güvenli bölge ilan etmesine rağmen 22 Temmuz'dan bu yana karadan saldırılar gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundan çekiliyor.

Görgü tanıkları, Han Yunus'un doğusundaki bölgelerde çok sayıda Filistinlinin cesedinin bulunduğunu belirtirken, İsrail ordusunun kentin doğusundaki Beni Süheyla beldesindeki mezarlığı da tahrip ettiğini aktardı.

Fakat İsrail güçlerinin Han Yunus'un doğusundan çekilse de kentin güneyindeki ilerlemeye devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucu 42 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucu 42 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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