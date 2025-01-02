İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 7 Sivil Öldü

Politika

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir evi bombalaması ve toplanan vatandaşları hedef alması sonucu en az 7 sivilin öldüğü, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinin es-Sabra bölgesinde yer alan bir evi hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, bombalanan evin enkazından 4 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralıya ulaştıkları ifade edildi.

Öte yandan yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan ez-Zevayide beldesinde toplanan vatandaşı hedef aldı.

Zevayide beldesinde düzenlenen İsrail saldırısında en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son 24 saatte düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.