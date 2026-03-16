İsrail'in Lübnan Harekâtı Tırmanıyor

16.03.2026 20:19
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, " İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatı bölgede gerilimi tırmandırmakta ve Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "İsrail Gazze'deki soykırımdan sonra bölgede istikrarsızlığı artıran adımlar atmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa'da ibadeti engelleme girişimi, kabul edilemez bir durum olup; sadece Müslümanlara değil, insanlığa karşı da saygısızlıktır ve uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatı ise bölgede gerilimi tırmandırmakta ve Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. İsrail hükümetinin bu adımları mevcut çatışmaların şiddetini artırma, zaten kırılgan olan bölgesel dengeleri daha da sarsma ve yeni bir insani dramı tetikleme riskini taşımaktadır. Bölgede barış ve istikrarın tesisi için, hukuk ve ilke tanımayan İsrail'in karşısında uluslararası toplumun kararlılıkla durması ve bir an önce sorumluluk üstlenmesi elzemdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, kutsal mekanlarımıza, Lübnan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bölgesel istikrara yönelik her türlü saldırının karşısında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Son Dakika

Otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı Otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan öldü Kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan öldü
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i yeniden liderliğe yükseldi Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i yeniden liderliğe yükseldi
İsrail ordusu, 450 bin yedek askeri göreve çağırmaya hazırlanıyor İsrail ordusu, 450 bin yedek askeri göreve çağırmaya hazırlanıyor
Galatasaray’ın rakibi Liverpool’da imzalar atıldı 1 yıl daha yola devam Galatasaray'ın rakibi Liverpool'da imzalar atıldı! 1 yıl daha yola devam
Potanın Perileri Avustralya’yı elinden kaçırdı Potanın Perileri Avustralya'yı elinden kaçırdı

19:40
Okan Buruk Liverpool’u yıkacak 11’i belirledi
Okan Buruk Liverpool'u yıkacak 11'i belirledi
19:34
Trump: Hark Adası’ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
19:14
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
19:07
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu’ya hırsızlık suçlaması
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
18:38
Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
18:04
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
