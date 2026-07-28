İsrail, İran\'a Saldırı İstiyor, ABD Engelliyor

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in İran'da enerji hedeflerine saldırmak istediğini ancak ABD'nin bunu engellediğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerel medyaya konuşan Katz, "ABD savaş uçakları İran'a saldırı düzenlemek için İsrail'den kalkıyor ve İranlılar bunun farkında" ifadelerini kullandı. Katz, "Eğer İsrail'e ateş açarlarsa biz de tam güçle karşılık vereceğiz" dedi.

"İran'da enerji tesislerine saldırıları ABD engelledi"

Katz ayrıca, İsrail'in İran'da enerji hedeflerine saldırmasını ABD'nin engellediğini söyledi. Katz, "İran'da enerji hedeflerine saldırmayı çok istiyoruz. ABD şu anda bunu onaylamıyor.Ççünkü İran'ın komşu ülkelere saldırarak küresel bir petrol krizine yol açabileceğinden endişe ediyor. Biz, İran'ı 40 yıl geriye götürmeye hazırız" diye konuştu.