İsrail, İran'a Saldırı İstiyor, ABD Engelliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, İran'a Saldırı İstiyor, ABD Engelliyor

İsrail, İran\'a Saldırı İstiyor, ABD Engelliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD'nin İran'a yönelik enerji hedeflerine saldırılarını engellediğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in İran'da enerji hedeflerine saldırmak istediğini ancak ABD'nin bunu engellediğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerel medyaya konuşan Katz, "ABD savaş uçakları İran'a saldırı düzenlemek için İsrail'den kalkıyor ve İranlılar bunun farkında" ifadelerini kullandı. Katz, "Eğer İsrail'e ateş açarlarsa biz de tam güçle karşılık vereceğiz" dedi.

"İran'da enerji tesislerine saldırıları ABD engelledi"

Katz ayrıca, İsrail'in İran'da enerji hedeflerine saldırmasını ABD'nin engellediğini söyledi. Katz, "İran'da enerji hedeflerine saldırmayı çok istiyoruz. ABD şu anda bunu onaylamıyor.Ççünkü İran'ın komşu ülkelere saldırarak küresel bir petrol krizine yol açabileceğinden endişe ediyor. Biz, İran'ı 40 yıl geriye götürmeye hazırız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Politika, Enerji, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail, İran'a Saldırı İstiyor, ABD Engelliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak
Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti
81 ilde eş zamanlı ’Aile Kampı’ düzenlenecek 81 ilde eş zamanlı 'Aile Kampı' düzenlenecek
Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu
Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı
Binali Yıldırım’dan Özgür Özel’e sürpriz telefon Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'e sürpriz telefon

17:08
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak
16:31
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
16:17
Ankara’da salgın paniği Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
Ankara'da salgın paniği! Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
14:57
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 18:08:12. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, İran'a Saldırı İstiyor, ABD Engelliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.