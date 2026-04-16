İsrail-Lübnan Ateşkes Anlaşması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İsrail ve Lübnan arasında 10 günlük ateşkes sürecinin şartlarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından İsrail- Lübnan arasında yürürlüğe girmesi beklenen 10 günlük ateşkes sürecine ilişkin yapılan açıklamada, "Süre, müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi ve Lübnan'ın egemenliğini etkin biçimde tesis edebildiğini göstermesi halinde, tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecektir" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Lübnan arasında yürürlüğe girmesi beklenen 10 günlük ateşkes sürecine ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlık, tarafların 14 Nisan'da başkent Washington DC'de gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçları doğrultusunda kalıcı barışın sağlanması ve birbirlerinin egemenlikleri ile toprak bütünlüklerini tanımaya yönelik adımlar atılmasında iş birliği yapmaya karar verdiğini bildirdi.

Açıklamada, bölgedeki devlet dışı silahlı oluşumlara değinilirken, ateşkes kapsamında Lübnan sınırları içinde silah taşıma yetkisi bulunan unsurların sadece Lübnan güvenlik güçleri olacağı vurgulandı. Açıklamada, "İsrail ve Lübnan, iki ülke arasında savaş olmadığını teyit ediyor ve ABD'nin arabuluculuğuyla, taraflar arasında kalıcı güvenlik, istikrar ve barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya varmak amacıyla iyi niyetli doğrudan müzakerelere girmeye kararlılıklarını dile getiriyor" ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda açıklamada, ABD'nin ateşkes sürecinde mutabık kalınmasını öngördüğü 6 madde şu şekilde sıralandı:

" 1. İsrail ve Lübnan, kalıcı bir güvenlik ve barış anlaşmasına yönelik iyi niyetli müzakerelere zemin hazırlamak amacıyla, İsrail Hükümeti'nin bir iyi niyet göstergesi olarak, ABD Doğu Bölgesi Saati ile 16 Nisan 2026 17.00 (TSİ 00.00) itibarıyla başlayacak ve ilk etapta on gün sürecek bir ateşkesi uygulayacaktır.

2. Bu ilk süre, müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi ve Lübnan'ın egemenliğini etkin biçimde tesis edebildiğini göstermesi halinde, tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecektir.

3. İsrail, planlanan, yakın veya devam eden saldırılara karşı her zaman meşru müdafaa kapsamında gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tutacaktır. Bu hak ateşkes tarafından engellenmeyecektir. Bunun dışında İsrail, kara, hava ve deniz unsurlarıyla Lübnan topraklarındaki sivil, askeri ve diğer devlet hedeflerine yönelik saldırı niteliğinde hiçbir askeri faaliyet gerçekleştirmeyecektir.

4. Ateşkesin yürürlüğe girdiği saat itibariyle, uluslararası destekle birlikte Lübnan hükümeti, Hizbullah ve diğer tüm devlet dışı silahlı grupların Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik herhangi bir saldırı, operasyon ya da düşmanca faaliyet gerçekleştirmesini önlemek doğrultusunda somut adımlar atacaktır.

5. Tüm taraflar, Lübnan'ın egemenliği ve ulusal savunmasından Lübnan güvenlik güçlerinin sorumlu olduğunu kabul etmektedir; hiçbir ülke ya da oluşum, Lübnan'ın egemenliğinin garantörü olma iddiasında bulunamaz.

6. İsrail ve Lübnan, uluslararası kara sınırının belirlenmesi de dahil olmak üzere tüm ihtilaflı konuların çözümü amacıyla kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmak hedefiyle ABD'nin iki ülke arasında doğrudan müzakereleri kolaylaştırmasını talep etmektedir."

"Lübnan'a destek için uluslararası girişimlere öncülük edilmesi planlanıyor"

Bakanlık, söz konusu taahhütlerin bu açıklamayla eş zamanlı olarak İsrail ve Lübnan tarafından kabul edileceğini öngörüldüğünü bildirirken, "Bu taahhütler, kalıcı barış ve güvenliğe yönelik iyi niyetli müzakereler için gerekli zemini oluşturmayı amaçlamaktadır. ABD ayrıca, bölgede istikrar ve refahı artırmaya yönelik daha geniş çabalarının bir parçası olarak Lübnan'a destek sağlanması için uluslararası girişimlere öncülük etmeyi planlamaktadır" denildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 23:40:38. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail-Lübnan Ateşkes Anlaşması
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.