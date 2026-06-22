İsrail Lübnan Ateşkesi\'ne Saygı Duyuyor

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sürece İsrail'in Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasına saygı duyduğunu söyleyerek, "Güvenlik bölgesinden çekilip vatandaşlarımızı Hizbullah'ın saldırılarına ve muhtemel işgaline maruz bırakmayacağız" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Saar görüşmede, Hizbullah'ın ihlal etmediği sürece İsrail'in Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasına saygı duyduğunu dile getirdi. Saar, "Lübnan'da toprak iddiamız yok, ancak güvenlik bölgesinden çekilip vatandaşlarımızı Hizbullah'ın saldırılarına ve muhtemel işgaline maruz bırakmayacağız" dedi. Saar, Lübnan'ın egemenliğinin on yıllardır İran'ın Hizbullah aracılığıyla "dolaylı işgali" tarafından ihlal edildiğini kaydederek, "Hizbullah'ın ortadan kaldırılması hem Lübnan'ın hem de İsrail'in çıkarınadır" ifadesini kullandı. - TEL AVİV