İsrail: "Lübnan ile deniz sınırı çizilmesine dair tarihi anlaşma yolundayız" - Son Dakika
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İsrail: "Lübnan ile deniz sınırı çizilmesine dair tarihi anlaşma yolundayız"

11.10.2022 10:53
İsrail: "Lübnan ile deniz sınırı çizilmesine dair tarihi anlaşma yolundayız"

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Eyal Hulata, Lübnan ile deniz sınırının çizilmesi konusunda yürütülen müzakerelere yönelik, "Bütün şartlarımız yerine getirildi, talep ettiğimiz değişiklikler yapıldı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Eyal Hulata, Lübnan ile deniz sınırının çizilmesi konusunda yürütülen müzakerelere yönelik, "Bütün şartlarımız yerine getirildi, talep ettiğimiz değişiklikler yapıldı. İsrail'in güvenlik çıkarlarını koruduk ve tarihi bir anlaşma yolundayız" ifadelerini kullandı.

İsrail ile Lübnan arasında "deniz sınırının çizilmesine" yönelik yürütülen müzakerelerde sona yaklaşıldı. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Eyal Hulata, İsrail Başbakanlık Ofisi üzerinden yayınlanan yazılı açıklamasında, "Bütün şartlarımız yerine getirildi, talep ettiğimiz değişiklikler yapıldı. İsrail'in güvenlik çıkarlarını koruduk ve tarihi bir anlaşma yolundayız" ifadelerini kullandı.

İki komşu arasındaki anlaşmazlık

İsrail ile Lübnan arasında 856 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Her iki taraf da bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. Tartışmalı bölge, Lübnan Kana doğal gaz sahası ile İsrail Karish sahasının birleştiği yerde bulunuyor. - TEL AVİV

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Kaynak: İHA

Lübnan, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail: 'Lübnan ile deniz sınırı çizilmesine dair tarihi anlaşma yolundayız' - Son Dakika

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