İsrail-Lübnan Müzakereleri Roma'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail-Lübnan Müzakereleri Roma'da Başladı

14.07.2026 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ve Lübnan, Roma'da toprak çekilmesini görüşmek için bir araya geldi; müzakereler verimli geçiyor.

İsrail ve Lübnan heyetleri, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan kademeli olarak çekilmeye başlamasını görüşmek üzere İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi.

İsrail ile Lübnan arasında ABD ara buluculuğunda gerçekleştirilen müzakerelerin iki gün sürecek olan 6'ncı turu, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı. ABD'nin Roma Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen ilk gün görüşmesi yaklaşık beş saat sürdü.

"Görüşmeler verimli ve pozitif bir atmosferde gerçekleşti"

Adı açıklanmayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Roma'da ABD, İsrail ve Lübnan temsilcilerinin gerçekleştirdiği görüşmeler verimli ve pozitif bir atmosferde gerçekleşti. Her iki taraf da ilerlemeye istekli. Görüşmeler yarın devam edecek" dedi.

"Roma'daki müzakere turu yapıcı geçti"

Lübnanlı bir hükümeti yetkilisi ise, Roma'daki görüşmeleri "yapıcı" olarak tanımladı. Lübnanlı yetkili, "Roma'daki müzakere turu yapıcı geçti. Yarınki hedefimiz, İsrail'in en az iki pilot bölgeden çekilmesine ilişkin somut tarihleri görüşmek olacak" dedi.

Trump'ın Netanyahu'ya Suriye ve Lübnan'dan çekilme çağrısı yaptığı iddiası

ABD merkezli Axios haber sitesinin adı açıklanmayan ABD ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı bir telefon görüşmesinde İsrail'in Suriye ve Lübnan'daki güçlerini çekmeye başlaması çağrısında bulunduğu iddia edildi. Haberde, Trump'ın İsrail'in Suriye topraklarındaki askeri varlığının gerilimi artırabilecek bir ortam oluşturduğu uyarısında bulunduğu ifade edildi.

Haberde, Trump'ın Netanyahu'ya "Seni orada istemiyorlar. Birliklerini çekmelisin" dediği ve Trump'ın Netanyahu'ya, Lübnan konusunda da benzer bir talepte bulunduğu belirtildi.

Görüşmeler, İsrail'in kademeli olarak çekilmesine odaklanıyor

İsrail ve Lübnan arasında gerçekleştirilen müzakerelerin yeni turu, 26 Haziran'da ABD'nin başkenti Washington DC'de imzalanan çerçeve anlaşmanın bir parçası olarak İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden kademeli bir şekilde çekilmeye başlaması üzerine odaklanıyor. Bu çerçevede Lübnan ordusunun İsrail'den iki "pilot bölgenin" kontrolünü devralması ve bu bölgelerde Hizbullah'ın herhangi bir varlık göstermemesi öngörülüyor.

Görüşmelerde Lübnan, İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden daha hızlı çekilmesini talep ederken, İsrail ise Hizbullah'ın silahsızlandırılması talebinde bulunuyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "ilerlemenin tek yolunun" çerçeve anlaşmanın uygulanması olduğunu söylemiş ve İsrail'in Roma'da iyi niyet göstereceğini ifade etmişti. Saar, Hizbullah'ın silahsızlandırılması, İsrail güçlerinin çekilmesi ve Lübnan ordusunun yeniden konuşlanmasını öngören çerçeve anlaşması kapsamında "iki pilot bölge" sürecini ilerletmeye hazır olduklarını söylemişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise, dün gece yayınladığı açıklamada, Lübnan heyetinden, "başka herhangi bir konu görüşülmeden önce İsrail'in iki pilot bölgeden derhal çekilmeye başlamasının talep edilmesini" istediğini söylemişti.

Öte yandan Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar ise ateşkese rağmen devam ediyor. - ROMA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Roma, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail-Lübnan Müzakereleri Roma'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz
Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı
Resmi Gazete’de yayınlandı, terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu Resmi Gazete'de yayınlandı, terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu
Savaş büyüyor ABD saldırdı, İran Hürmüz’de iki tankeri hedef aldı Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı
Piyasalarda deprem Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı
AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan’a umut hakkı da özel statü de yok AK Parti tartışmalara noktayı koydu: Öcalan'a umut hakkı da özel statü de yok

22:35
MASAK raporu ortaya çıkardı: Haluk Levent’in en yakınındaki isimlerin adli sicillerinde yok yok
MASAK raporu ortaya çıkardı: Haluk Levent'in en yakınındaki isimlerin adli sicillerinde yok yok
21:56
Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı
Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı
21:54
Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar
Haluk Levent’in Şoföründen şok iddialar
21:41
Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
21:38
Gözaltındaki Haluk Levent’ten dikkat çeken hamle: Susma hakkını kullandı
Gözaltındaki Haluk Levent'ten dikkat çeken hamle: Susma hakkını kullandı
20:38
ABD’deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 22:39:11. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail-Lübnan Müzakereleri Roma'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.