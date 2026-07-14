İsrail-Lübnan Müzakereleri Roma'da Başladı

İsrail ve Lübnan heyetleri, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan kademeli olarak çekilmeye başlamasını görüşmek üzere İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi.

İsrail ile Lübnan arasında ABD ara buluculuğunda gerçekleştirilen müzakerelerin iki gün sürecek olan 6'ncı turu, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı. ABD'nin Roma Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen ilk gün görüşmesi yaklaşık beş saat sürdü.

"Görüşmeler verimli ve pozitif bir atmosferde gerçekleşti"

Adı açıklanmayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Roma'da ABD, İsrail ve Lübnan temsilcilerinin gerçekleştirdiği görüşmeler verimli ve pozitif bir atmosferde gerçekleşti. Her iki taraf da ilerlemeye istekli. Görüşmeler yarın devam edecek" dedi.

"Roma'daki müzakere turu yapıcı geçti"

Lübnanlı bir hükümeti yetkilisi ise, Roma'daki görüşmeleri "yapıcı" olarak tanımladı. Lübnanlı yetkili, "Roma'daki müzakere turu yapıcı geçti. Yarınki hedefimiz, İsrail'in en az iki pilot bölgeden çekilmesine ilişkin somut tarihleri görüşmek olacak" dedi.

Trump'ın Netanyahu'ya Suriye ve Lübnan'dan çekilme çağrısı yaptığı iddiası

ABD merkezli Axios haber sitesinin adı açıklanmayan ABD ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı bir telefon görüşmesinde İsrail'in Suriye ve Lübnan'daki güçlerini çekmeye başlaması çağrısında bulunduğu iddia edildi. Haberde, Trump'ın İsrail'in Suriye topraklarındaki askeri varlığının gerilimi artırabilecek bir ortam oluşturduğu uyarısında bulunduğu ifade edildi.

Haberde, Trump'ın Netanyahu'ya "Seni orada istemiyorlar. Birliklerini çekmelisin" dediği ve Trump'ın Netanyahu'ya, Lübnan konusunda da benzer bir talepte bulunduğu belirtildi.

Görüşmeler, İsrail'in kademeli olarak çekilmesine odaklanıyor

İsrail ve Lübnan arasında gerçekleştirilen müzakerelerin yeni turu, 26 Haziran'da ABD'nin başkenti Washington DC'de imzalanan çerçeve anlaşmanın bir parçası olarak İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden kademeli bir şekilde çekilmeye başlaması üzerine odaklanıyor. Bu çerçevede Lübnan ordusunun İsrail'den iki "pilot bölgenin" kontrolünü devralması ve bu bölgelerde Hizbullah'ın herhangi bir varlık göstermemesi öngörülüyor.

Görüşmelerde Lübnan, İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden daha hızlı çekilmesini talep ederken, İsrail ise Hizbullah'ın silahsızlandırılması talebinde bulunuyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "ilerlemenin tek yolunun" çerçeve anlaşmanın uygulanması olduğunu söylemiş ve İsrail'in Roma'da iyi niyet göstereceğini ifade etmişti. Saar, Hizbullah'ın silahsızlandırılması, İsrail güçlerinin çekilmesi ve Lübnan ordusunun yeniden konuşlanmasını öngören çerçeve anlaşması kapsamında "iki pilot bölge" sürecini ilerletmeye hazır olduklarını söylemişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise, dün gece yayınladığı açıklamada, Lübnan heyetinden, "başka herhangi bir konu görüşülmeden önce İsrail'in iki pilot bölgeden derhal çekilmeye başlamasının talep edilmesini" istediğini söylemişti.

Öte yandan Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar ise ateşkese rağmen devam ediyor. - ROMA