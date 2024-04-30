İsrail Muhalefet Lideri Yair Lapid, Netanyahu ve Kabinesini Eleştirdi - Son Dakika
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Politika

İsrail Muhalefet Lideri Yair Lapid, Netanyahu ve Kabinesini Eleştirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesine yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı. Lapid, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'İsrail devleti sorumsuz delilerin rehinesi haline geldi' dedi. Ayrıca, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in hükümette kalmasını eleştirdi.

30.04.2024 21:44
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İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesine yönelik eleştirerek, "İsrail devleti sorumsuz delilerin rehinesi haline geldi" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesine yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı. Lapid, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail devleti sorumsuz delilerin rehinesi haline geldi" dedi.

Lapid, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i kast ederek, "Bu şekilde devam edemezsiniz. Sabıka kaydı olan bir bakan başbakanlık ofisinde duruyor ve başbakanı kendisine söyleneni yapmazsa sonuçlarına katlanmakla tehdit ediyor. Ben-Gvir, tüm dünyaya ve tüm bölgeye Netanyahu'nun zayıf olduğunu ve kendisi için çalıştığını söylüyor. Hükümetten kovulmaması inanılmaz bir şey" dedi.

Ben-Gvir, Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nin Refah kentine planlanan askeri harekatı geciktirecek muhtemel esir takası anlaşmasına karşı olduğunu ve bu konuda kendisini uyardığını ifade etmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Yair Lapid, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Muhalefet Lideri Yair Lapid, Netanyahu ve Kabinesini Eleştirdi - Son Dakika

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