İsrail parlamentosu, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'de yayın yapmasını engelleyecek olan yasa tasarısına onay verdi.
İsrail parlamentosu, ulusal güvenliğe zarar verdiği belirtilen yabancı haber ağlarının İsrail'de faaliyet göstermesini engellemek için hükümete geçici yetkiler veren ve "Al Jazeera yasası" olarak adlandırılan yasa tasarısını ikinci ve üçüncü oylamada onayladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada Al Jazeera'nin İsrail'in güvenliğine zarar verdiğini iddia ederek, Al Jazeera'nin 7 Ekim olaylarında aktif olarak yer aldığını ve İsrail askerlerine karşı kışkırtma yaptığını öne sürdü. Al Jazeera'yı "terörist" olarak nitelendiren Netanyahu, "Al Jazeera artık İsrail'den yayın yapmayacak. Kanalın faaliyetinin durdurulması için yeni kanuna uygun olarak derhal harekete geçmek niyetindeyim" dedi.
İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise, "İsrail'de Hamas sözcüleri için ifade özgürlüğü olmayacak. Al Jazeera önümüzdeki günlerde kapatılacak" ifadelerini kullandı.
Yasa, İletişim Bakanı'na "içerik sağlayıcılara" söz konusu kanalların yayınını durdurma, kanalların İsrail'deki ofislerini kapatma, kanalların ekipmanlarına el koyma ve sunucunun fiziksel olarak İsrail'de bulunması halinde kanalların internet sitesini çevrimdışı hale getirme veya internet sitesine erişimi engelleme yetkisi veriyor. Söz konusu kararlar, 45 gün için geçerli olacak ancak 45 günlük süreler için yenilenebilecek.
Söz konusu yasaya ilk olarak geçtiğimiz şubat ayında parlamentoda ilk onay verilmişti. - TEL AVİV
Son Dakika › Politika › İsrail Parlamentosu Al Jazeera'nin İsrail'de Yayın Yapmasını Engelleme Yasa Tasarısını Onayladı - Son Dakika
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin demokratik teamüller bakımından ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunu vurgulayarak, milletin seçtiği yöneticilere saygı gösterilmesinin önemini belirtti.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Çubuk, Gölbaşı, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 15 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Bu çalışmalarda 21 şüpheli yakalandı. Ayrıca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 20 kişi adli makamlara teslim edildi ve bin 673 kişi ise çeşitli suçlardan yakalanarak adli işlem başlatıldı.
Rusya'nın Moskova bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Basmanniy Bölge Mahkemesi'nde çıkarılan 1 şüphelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 10'a çıktı. Saldırıda 144 kişi hayatını kaybetmişti.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye çalışanları için geleneksel hale getirilen 'Mesai Kardeşliği' adlı iftar yemeği düzenledi. Programa Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, cumhuriyet başsavcı vekilleri, mahkeme başkanları, hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı. Başsavcı Kılıç, programda yaptığı konuşmada, Samsun Adliyesi olarak bir aile olduklarını ve tüm çalışanların mesai kardeşi olduklarını belirtti.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mart ayında gerçekleştirilen şok uygulamalarda yapılan asayiş kontrollerinde 3 silah, 51 bin makaron, bin 246 gümrük kaçağı malzeme, 653,79 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca 10 dolandırıcılık olayı aydınlatılırken, 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, güvenli sokaklar ve mutlu bir şehir için suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini ifade etti.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, sanal devriye faaliyetleri sırasında yasa dışı olduğu belirlenen 721 internet sitesine işlem başlattı. 1-31 Mart tarihleri arasında yapılan incelemelerde, 1663 sosyal medya ve URL adresi incelendi. Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynatan 601, müstehcen içerikli paylaşım yapan 111 ve dolandırıcılık yapan 9 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca, 19 faili meçhul olayın aydınlatılması için çalışmalar yapıldı ve bu suçlara karışan 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'ya tüm belediye başkanlarıyla birlikte gerektiği gibi hizmet etmek istediğini belirterek, 'El ele tutuşalım ve Ankara'nın tamamına birlikte hizmet edelim' diye teklif götüreceğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?