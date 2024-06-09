İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz İstifa Etti

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, istifa ettiğini açıklayarak, partisinin koalisyon hükümetinden çekildiğini belirtti. Gantz, hükümetin kötü yönetildiğini ve Netanyahu'nun gerçek zaferi engellediğini ifade etti. Ayrıca seçim çağrısı yaparak, halkın parçalanmasına izin verilmemesini istedi. Gantz, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze ateşkes planına tam destek verdiğini ve muhalefetteyken hükümetin doğru hareketlerini destekleyeceğini vurguladı.

09.06.2024 21:49
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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, istifa ettiğini açıklayarak, partisinin koalisyon hükümetinden çekildiğini belirtti.

İsrail'de savaş kabinesi dağılıyor. İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıklayarak, partisinin koalisyon hükümetinden çekildiğini belirtti. Gantz, "Partim 7 Ekim'den sonra kötü bir hükümet olduğunu bildiğimiz halde ülkenin iyiliği için koalisyona katıldı. O zamandan bu yana stratejik değerlendirmeler siyasi nedenlerle hep bir kenara itildi" dedi.

İsrail halkının "boş vaatlerden" daha fazlasını hak ettiğini belirten Gantz, "Ne yazık ki Netanyahu gerçek zafere ulaşmamızı engelliyor" dedi.

Gantz'dan Netanyahu'ya seçim çağrısı

Netanyahu'ya seçim çağrısı yapan Gantz, "Gerçek bir zafer elde etmek için ve halkın güvenini kazanmak için sonbaharda seçimlere gitmemiz uygun olacaktır. Netanyahu'ya sesleniyorum: Üzerinde anlaşılmış bir seçim tarihi belirleyin. Halkımızın parçalanmasına izin vermeyin" şeklinde konuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a da seslenen Gantz, "Yoav, birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Aramızda gerginlikler olsa bile sana her zaman saygı duydum ve takdir ettim. Bu savaşta seni daha da takdir etmeyi öğrendim. Siz cesur ve kararlı bir lider ve hepsinden önemlisi bir vatanseversiniz. Bu zamanda liderlik ve cesaret sadece doğru olanı söylemek değil, doğru olanı yapmaktır" ifadelerini kullandı.

"Başkan Biden tarafından sunulan taslağın arkasındayım"

Esirlerin ailelerinden de özür dileyen Gantz, "Çok şey yaptık ama sonuç almaya gelince başarısız olduk. Henüz birçoğunu eve geri getiremedik. Bunun sorumluluğu da bana ait" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu Gazze Şeridi'nde ateşkes planına da tam destek veren Gantz, "Savaş kabinesinde aldığımız ve ilkeleri Başkan Biden tarafından sunulan taslağın arkasındayım. Başbakandan bunun arkasında durmak ve ilerletmek için her şeyi yapmak için gerekli cesareti göstermesini istiyorum" dedi.

Muhalefete geçmesine rağmen hükümetin bazı hamlelerini destekleyebileceğini de vurgulayan Gantz, "Bugün de taahhüt ediyorum, muhalefetteyken her sorumlu planı destekleyeceğiz. İsrail toplumunu ve hükümetin yapacağı her doğru hareketi destekleyeceğiz. Gösteri yapmaya gittiğimizde bunu yasalara uygun olarak, dayanışma ve yeni bir yola girme arzusuyla yapacağız, nefretle değil" şeklinde konuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz İstifa Etti - Son Dakika

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