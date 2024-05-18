İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, Gazze'deki savaş için plan talep etti

Politika

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, savaş kabinesinin 8 Haziran'a kadar Gazze Şeridi'nde devam eden savaş için 6 maddelik bir plan oluşturmasını talep ederken, aksi takdirde Ulusal Birlik partisini acil durum hükümetinden çekeceğini söyledi.

İsrail'de Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan savaş sonrası plan talep etti. Netanyahu'dan Hamas'la savaştan sonra bölgeyi kimin yöneteceğini de içeren, üzerinde anlaşılmış bir plana bağlı kalmasını isteyen Gantz, savaş kabinesinin 8 Haziran'a kadar 6 maddelik plan oluşturması çağrısı yaptı. Gantz, beklentilerinin karşılanmaması durumunda Ulusal Birlik partisini muhafazakar Başbakan Netanyahu'nun genişletilmiş acil durum hükümetinden çekeceğini söyledi. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Gantz, "Kişisel ve siyasi düşünceler İsrail'in ulusal güvenliğinin en kutsal noktasına nüfuz etmeye başladı. Küçük bir azınlık İsrail gemisinin kaptan köşkünü ele geçirdi ve onu kayalıklara doğru sürüklüyor" dedi.

Gantz, önerdiği 6 maddelik planın Gazze için geçici bir ABD-Avrupa-Arap- Filistin sivil yönetim sistemini içerdiğini söyledi. - TEL AVİV