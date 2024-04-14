İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıya değinerek, "İran'dan bunun bedelini, bize uygun şekilde ve zamanda alacağız" dedi.
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Savaş Kabinesi toplantısı önce İran'ın İsrail'e düzenlendiği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Gantz, İsrail'in dünkü saldırının ardından "stratejik ittifakı ve bölgesel iş birliğini" güçlendirmesi gerektiğini belirterek, "İran küresel bir sorun, bölgesel bir meydan okuma ve aynı zamanda İsrail için de bir tehlike. Dün dünya bu tehlike karşısında açıkça İsrail'in yanında yer aldı. İsrail İran'a karşı, dünya İran'a karşı, sonuç budur. Bu, İsrail'in güvenliği için kullanmamız gereken stratejik bir başarıdır" dedi.
"İsrail dün Orta Doğu'da bir güvenlik çıpası olduğunu kanıtladı"
İran tehlikesinin henüz sona ermediğini söyleyen Gantz, "Bu olay henüz sona ermedi. İnşa ettiğimiz ve önemli bir sınavdan geçen stratejik ittifak ve bölgesel iş birliği sisteminin tam da şimdi güçlendirilmesi gerekiyor. İsrail dün askeri ve teknolojik gücüyle Orta Doğu'da bir güvenlik çıpası olduğunu kanıtladı" diye konuştu.
İran'dan hesap soracaklarını vurgulayan Gantz, "İran tehdidiyle karşı karşıya kaldığımızda bölgesel bir koalisyon kuracak ve İran'dan bunun bedelini, bize uygun şekilde ve zamanda alacağız. En önemlisi, düşmanlarımızın bize zarar verme arzusu karşısında birleşecek ve daha da güçleneceğiz" dedi. - TEL AVİV
Son Dakika › Politika › İsrail Savaş Kabinesi Üyesi: İran'ın saldırısının bedelini alacağız - Son Dakika
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