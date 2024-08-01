İsrail Savunma Kuvvetleri Tehditlere Karşı Alarm Durumunda

Politika

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah ve İran'dan gelen tehditlere yönelik yaptığı açıklamada, "IDF hem savunmada hem de saldırıda yüksek alarm durumundadır. IDF birlikleri havada, denizde ve karada konuşlanmış durumdadır ve her türlü senaryoya, özellikle de yakın zaman diliminde saldırı planlarına hazırdır" dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Hizbullah'ın üst düzey üyesi Fuad Shukr'un ölümünün ardından tehditlere yanıt verdi. Hagari, "Savaşın başından bu yana uzaktan ve yakından çeşitli tehditlerle karşı karşıya kaldık. Son zamanlarda İsrail'in tehditlere karşı nasıl savunma yapacağını ve güçlü bir saldırıyla nasıl karşılık vereceğini bildiğini kanıtladık" dedi.

"Birliklerimiz yakın zamanda saldırı planlarına hazırdır"

İran ve Hizbullah'tan gelen tehditlere atıfta bulunan Hagari, "Çok iyi savunma sistemlerimiz var ve bu tehditlere karşı bize yardımcı olmak için bölgedeki güçlerini takviye eden uluslararası müttefiklerimiz var. IDF hem savunmada hem de saldırıda yüksek alarm durumundadır. Birliklerimiz havada, denizde ve karada konuşlanmış durumdadır ve her türlü senaryoya, özellikle de yakın zamanda saldırı planlarına hazırdır" şeklinde konuştu.

Beyrut'ta Fuad Shukr'un hayatını kaybettiği saldırı dışında başka bir hava saldırısı düzenlenmediğini söyleyen Hagari, "Salı gecesi Lübnan'ı vurduk ve Fuad Shukr'u isabetli bir hava saldırısıyla öldürdük. Vurgulamak isterim ki, o gece tüm Orta Doğu'da ne bir füze ne de bir İsrail insansız hava aracı olmak üzere başka bir hava saldırısı olmadı ve daha fazla yorum yapmayacağım" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV