İsrail ve ABD'den İran'a Saldırılar Artacak - Son Dakika
21.03.2026 17:38
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, askeri yetkililerle toplantı gerçekleştirdi. Katz toplantıda bu hafta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yoğunluğunu "önemli ölçüde artıracağını" belirtti. Katz, "İsrail'in İran rejimine karşı saldırıyı sürdürmeye, komutanlarını ortadan kaldırmaya ve stratejik yeteneklerini engellemeye kararlı olduğunu" söyledi. Katz, "Tüm savaş hedeflerine ulaşılıncaya kadar durmayacağız" ifadesini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Politika, İsrail, İran, Son Dakika

Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti Aksiyon filmlerinin efsane ismi Chuck Norris hayatını kaybetti
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye’ye füze fırlatmadık Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
Aydın’da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü Aydın'da fırın sahiplerine silahlı saldırı: 2 kardeş öldü
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı

17:48
Danny Welbeck Galatasaray’ın kabusu Liverpool’u tek başına yıktı
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
17:16
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD’yi işaret etti
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti
16:45
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
16:10
Tedesco’ya bomba talip
Tedesco'ya bomba talip
15:48
Beyaz Saray’da dans krizi Japonya Başbakanı Takaichi’ye tepki yağıyor
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor
14:04
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez’den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
