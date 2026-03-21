İsrail ve ABD'den İran'a Saldırılar Artacak

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bu hafta önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, askeri yetkililerle toplantı gerçekleştirdi. Katz toplantıda bu hafta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yoğunluğunu "önemli ölçüde artıracağını" belirtti. Katz, "İsrail'in İran rejimine karşı saldırıyı sürdürmeye, komutanlarını ortadan kaldırmaya ve stratejik yeteneklerini engellemeye kararlı olduğunu" söyledi. Katz, "Tüm savaş hedeflerine ulaşılıncaya kadar durmayacağız" ifadesini kullandı. - TEL AVİV