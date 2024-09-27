İsrail ve ABD'den Lübnan'da Ateşkes Girişimi

Politika

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ve ABD heyetlerinin Lübnan'da ateşkes girişimini görüştüğü ve bu toplantıların önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

İsrail'den ABD'nin Lübnan'da ateşkes girişimine ilişkin açıklama geldi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki ateşkes girişimiyle ilgili çok sayıda yanlış bilgilendirme nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu ifade edilerek, "Hafta başında ABD, diğer uluslararası ve bölgesel ortaklarla birlikte Lübnan'da bir ateşkes önerisi sunma niyetini İsrail ile paylaştı. İsrail, kuzey sınırımızdaki insanların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlamayı amaçlayan ABD öncülüğündeki girişimin hedeflerini paylaşıyor. İsrail, ABD'nin bu konudaki çabalarını takdir ediyor, çünkü ABD'nin bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasındaki rolü vazgeçilmezdir" ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İsrail heyetlerinin ateşkes girişimini ve insanların evlerine güvenli bir şekilde dönmeleri konusundaki ortak hedefin nasıl ilerletebileceğini görüşmek üzere dün bir araya geldiği belirtilen açıklamada, görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam edeceği vurgulandı.

Ateşkes iddiaları

İsrail'de yayın yapan Channel 12, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD ve Fransa'nın yaptığı 21 günlük ateşkes çağrısının ardından orduya Lübnan'a saldırılarını azaltması talimatını verdiği öne sürmüştü. Medyada ayrıca, İsrail'in Lübnan'da geçici ateşkese yakın olduğu iddia edilmişti. İsrail ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı. - TEL AVİV