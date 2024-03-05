İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de dolaylı olarak gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes anlaşması görüşmeleri sona erdi.
İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabalar devam ediyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de arabulucular tarafından 2 gün önce başlatılan, Hamas heyetinin katıldığı görüşmeler sona erdi. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Bassem Naim, İngiliz Reuters haberine yaptığı açıklamada, hafta sonu başlayan görüşmeler sırasında Hamas'ın ateşkes anlaşması önerisini arabuluculara sunduğunu, şimdi İsraillilerden yanıt beklediklerini ifade etti. Naim, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bir anlaşmaya varmak istemiyor ve top artık ABD'lilerin sahasında" dedi. İsrail'in, Hamas'ın hayatta olan tüm rehinelerin listesinin verilmesi talebini reddetmesi nedeniyle görüşmelere heyet göndermemesine değinen Naim, rehinelerin savaş bölgesine dağıldığı ve ayrı gruplar tarafından tutulduğu için ateşkes olmadan listenin verilmesinin imkansız olduğunu dile getirdi.
ABD, Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'deki savaşı durdurmak için haftalardır diplomasi trafiğini sürdürüyor. - KAHİRE
Son Dakika › Politika › İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası ve Ateşkes Anlaşması Görüşmeleri Sona Erdi - Son Dakika
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Şırnaklı esnaf 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde hizmet siyasetinden yana tercihlerini kullanacaklarını belirtti.
CHP Kepez Belediye Başkan adayı Mesut Kocagöz, 7 başlık altında, 107 projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Önceliklerinin Kepez'de halkın geçim derdine çare bulmak olduğunu belirten Kocagöz, projelerinin temelinde önce insan anlayışının yattığını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Seçim Öncesi Mali Raporu'nu internet sitesi üzerinden yayınlamaya başladı. Rapor, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiği tarihten itibaren borçlarda 1 milyar 858 bin 913 dolar azalma olduğunu gösteriyor. Yavaş, temiz ve şeffaf siyaset için mal varlığını kamuoyuna açıkladığını belirtti ve halkın verdiği paranın hesabını kuruşu kuruşuna vermeye devam edeceklerini söyledi.
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunması çalışmaları kapsamında Altınyazı Barajı'nda balıkçılık yapanları denetledi. Jandarma ekipleri, balıkçıların belgelerini kontrol etti.
Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yaptığı basın toplantısında Kırşehir'in uyuşturucu riski en düşük iller arasında yer aldığını ve son 3 yılda madde bağlantılı ölüm olayı meydana gelmediğini belirtti. Ayrıca, kentte gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar yapıldığını ve kaçakçılıkla mücadelede önemli bir vergi kaybının önüne geçildiğini açıkladı. Vali Buhara, ayrıca düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar ve huzur güven uygulamaları hakkında bilgi verdi.
Çin, zayıflayan ekonomisini güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi adımı açıkladı ve 2024 için de yüzde 5 civarında 'iddialı' bir büyüme hedefi belirledi.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşları, sivil toplum kuruluşları ve kurumları ziyaret ederek projelerini anlatıyor. İba, Kent Park Projesi ve otopark sorununa çözüm önerilerini paylaşırken, turizme katkı sunacak projeleri de anlatıyor. Diğer adaylar da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştiriyor.
CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, Gündoğan'da kanalizasyon sorununun çözülmemesi durumunda denizin kaybolacağını belirtti. Mandalinci, temiz çevre ve sürdürülebilir turizm için bu sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas mitinginde yaptığı konuşmada CHP'yi eleştirerek, değişimin CHP'de siyasi tükenmişliğe çare olmadığını ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin son 21 yılda birçok sorununu çözdüğünü ve birçok alanda tarih yazdığını belirtti. Ayrıca, CHP'nin yeni genel başkanının hayal kırıklığı olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da kaza sonucu şehit olan polis memuru Orhan Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, ailenin acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini iletti.
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