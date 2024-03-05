İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası ve Ateşkes Anlaşması Görüşmeleri Sona Erdi - Son Dakika
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Politika

İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası ve Ateşkes Anlaşması Görüşmeleri Sona Erdi

Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes anlaşması görüşmeleri sona erdi. Hamas'ın ateşkes önerisini İsrail'e ilettiği belirtilirken, İsrail'in rehinelerin listesini talep etmesi nedeniyle görüşmelere heyet göndermediği ifade edildi. ABD, Mısır ve Katar ise İsrail ile Hamas arasında savaşı durdurmak için diplomasi trafiğini sürdürüyor.

05.03.2024 15:36
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İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de dolaylı olarak gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes anlaşması görüşmeleri sona erdi.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabalar devam ediyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de arabulucular tarafından 2 gün önce başlatılan, Hamas heyetinin katıldığı görüşmeler sona erdi. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Bassem Naim, İngiliz Reuters haberine yaptığı açıklamada, hafta sonu başlayan görüşmeler sırasında Hamas'ın ateşkes anlaşması önerisini arabuluculara sunduğunu, şimdi İsraillilerden yanıt beklediklerini ifade etti. Naim, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bir anlaşmaya varmak istemiyor ve top artık ABD'lilerin sahasında" dedi. İsrail'in, Hamas'ın hayatta olan tüm rehinelerin listesinin verilmesi talebini reddetmesi nedeniyle görüşmelere heyet göndermemesine değinen Naim, rehinelerin savaş bölgesine dağıldığı ve ayrı gruplar tarafından tutulduğu için ateşkes olmadan listenin verilmesinin imkansız olduğunu dile getirdi.

ABD, Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'deki savaşı durdurmak için haftalardır diplomasi trafiğini sürdürüyor. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası ve Ateşkes Anlaşması Görüşmeleri Sona Erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası ve Ateşkes Anlaşması Görüşmeleri Sona Erdi - Son Dakika
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