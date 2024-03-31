İsrail ve Hamas Arasındaki Görüşmeler Yeniden Başlıyor

Politika

İsrail ve Hamas arasındaki Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmelerin bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlaması bekleniyor.

İsrail, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ederken İsrail ve Hamas arasındaki Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmelerin bugün de Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlaması bekleniyor. Mısır'da basının bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberde, Kahire'de yeniden başlayacak ateşkes görüşmelerinin İsrail'in saldırılarına ara verilmesi için son girişim olacağı ifade edildi. İsrailli bir yetkili ise, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail heyetine müzakerelere yeniden başlanmasına onay vermesinin ardından İsrail'in Kahire'ye bir heyet göndereceğini söyledi. İsrailli kaynak, müzakerelere MOSSAD Başkanı David Barnea ve Şin Bet Başkanı Ronen Bar'ın katılmayacağı ancak MOSSAD ve iç istihbarat servisi Şin Bet yetkililerin müzakerelere katılmasının beklendiğini sözlerine eklendi.

Mısır, Fransa ve Ürdün'den kalıcı ateşkes çağrısı

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Mısır, Fransa ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yaptı. Ortak basın toplantısında konuşan Sejourne, BM Güvenlik Konseyi'ne savaşa "siyasi" bir çözüm öngören bir karar tasarısı sunacaklarını ve tasarı metninin "iki devletli çözüm için tüm kriterleri" içereceğini söyledi. - KAHİRE