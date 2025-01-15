İsrail ve Hamas Ateşkes Anlaşması Üzerine Görüşüyor

Politika

İsrail medyası Hamas'ın Gazze'de ateşkesi kabul ettiğini duyururken, İsrail Başbakanlık Ofisi ise Hamas'ın anlaşmaya henüz bir yanıt vermediğini açıkladı.

İsrail ve Hamas arasında esir takasını içeren Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereler, Katar'ın başkenti Doha'da devam ediyor. İsrail medyasının iki Arap yetkiliye dayandırdığı haberde, Hamas ve İsrail hükümetinin pazartesi gecesi rehine anlaşması konusunda prensipte uzlaşma sağladığı ve temsilcilerin anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ayrıntıları tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilmişti. İsrail medyası, saatler sonra Hamas'ın Gazze'de ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Ateşkes anlaşmasının bu gece saatlerinde imzalanacağı kaydedilirken, ortak açıklamanın ise gece saatlerinde ya da yarın yapılacağı bildirildi. Haberde, anlaşmanın bu akşam ya da yarın Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması halinde anlaşmaya karşı Yüksek Mahkeme'ye yapılacak itirazlar için 24-48 saatlik bir süre tanınacağı ve pazar günü ilk rehinelerin serbest bırakılmasıyla anlaşmanın başlayabileceği bildirildi.

Filistinli kaynak: "Muhtemelen yarın imzalanacak"

Filistinli bir kaynak da İsrail medyasına yaptığı açıklamada, Katar'daki görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve anlaşmanın muhtemelen yarın imzalanacağını söyledi. İsmi açıklanmayan Filistinli kaynak, sabahın erken saatlerine kadar süren, neredeyse tüm konuların çözüme kavuşturulduğu bir toplantıda ilerleme kaydedildiğini söyledi.

İsrail Başbakanlığı: "Hamas henüz yanıt vermedi"

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Hamas'ın anlaşmaya ilişkin henüz bir yanıt vermediğini duyurdu. İsrail basınında yer alan haberlerin aksine henüz yanıt alınmadığı kaydedildi. - TEL AVİV