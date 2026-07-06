İsrail ve Lübnan 6. Tur Görüşmeleri Roma'da - Son Dakika
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İsrail ve Lübnan 6. Tur Görüşmeleri Roma'da

06.07.2026 23:14
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İsrail ve Lübnan arasındaki 6. tur görüşmeleri 14-15 Temmuz'da Roma'da gerçekleştirilecek.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, İsrail ve Lübnan arasındaki görüşmelerin 6'ncı turunun 14- 15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını açıkladı.

İsrail ve Lübnan arasındaki görüşmelerin 6'ncı turunun yeri ve tarihi belli oldu. İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, görüşmelerin 6'ncı turunun 14-15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını açıklayarak, "Gelecek hafta 14-15 Temmuz'da Roma'da bir araya geleceğiz. Her konu başlığı için ayrı ekipler oluşturacağız" dedi. Leiter ayrıca, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un 21 Temmuz'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini aktardı.

ABD basını, ABD'nin Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Aoun arasında üçlü bir zirve düzenlemeye çalıştığı ancak İsrail güney Lübnan'daki askerlerini çekmediği sürece Beyrut yönetiminin bu öneriye sıcak bakmadığı belirtildi.

Leiter, İsrail'in Lübnan'da toprak talebi olmadığını belirterek, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin Hizbullah'ı silahsızlandırmaya başladığını doğrulanabilir şekilde kanıtlayana kadar İsrail'in Lübnan'ın güneyinde kalacağını söyledi. Leiter, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının önündeki en büyük engellerden birinin Lübnan ordusu içerisindeki Hizbullah yanlısı personeller olduğunu ifade etti. İsrail'in Lübnan hükümetini güçlendirmek amacıyla hükümet yetkililerine yönelik tehditlere ilişkin istihbarat paylaşmaya hazır olduğunu söyleyen Leiter, Lübnan ordusunun Hizbullah'a karşı harekete geçmeye istekli olduğunu göstermesi halinde ABD nezdinde Lübnan ordusuna yönelik mali desteğin artırılması için girişimde bulunabileceklerini de ifade etti.

ABD, Lübnan ve İsrail arasında imzalanan üçlü çerçeve anlaşma

ABD, İsrail ve Lübnanlı müzakere heyetleri, ABD'nin başkenti Washington DC'de 23-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin beşinci turunda üçlü bir çerçeve anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşma, Lübnan'da devlet egemenliğinin güçlendirilmesini ve Hizbullah'ın silahsızlandırılarak askeri altyapısının dağıtılmasını, İsrail-Lübnan sınırında güvenliği artıracak doğrulanabilir bir mekanizma kurulmasını, ABD arabuluculuğunda kurulan "Lübnan için Askeri Koordinasyon Grubu" (MCG4L) oluşturulmasını içeriyordu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail ve Lübnan 6. Tur Görüşmeleri Roma'da - Son Dakika

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