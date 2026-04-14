Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ve Lübnan Müzakereleri Washington'da Başladı

14.04.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ev sahipliğinde yapılan görüşmeler, barış ve ateşkes hedefli doğrudan müzakereleri içeriyor.

İsrail ve Lübnan arasındaki doğrudan müzakereler, ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ev sahipliğinde başladı.

İsrail ve Lübnan arasında 1993'ten bu yana yapılan ilk üst düzey doğrudan görüşmeler, ABD'nin başkenti Washington DC'de başladı. Görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Michel Issa, Lübnan'ın ABD Büyükelçisi Nada Hamadeh, İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter ve ABD Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Michel Needham'ın katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Lübnan halkı, İran saldırganlığının mağduru ve bunun sona ermesi gerekiyor. Bu görüşme, dünyanın bu bölgesinde Hizbullah'ın 20-30 yıllık etkisini kalıcı olarak sona erdirmeye yönelik tarihi bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Rubio, meselenin karmaşıklığı nedeniyle durumun hemen çözülemeyeceğini görüşmelerin bir süreç olmasını umut ettiklerini ifade etti. Lübnan ile İsrail halklarının barış içinde yaşamaları gerektiğini vurgulayan Rubio, "Bugünkü hedef, kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın inşa edilebileceği çerçeveyi ortaya koyabilmektir" dedi.

Görüşmeler, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların devam ettiği ve İsrail'in Lübnan'ın güneyinde tepkilere neden olan işgal ve kara harekatının sürdüğü bir süreçte gerçekleşiyor. Doğrudan müzakereler, ateşkes, uzun vadede Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve iki ülke arasında bir barış anlaşması üzerine yoğunlaşıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce Lübnan'ın doğrudan görüşme taleplerini reddediyordu. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın gerilimin düşürülmesi yönündeki baskılarının ardından Washington'da İsrail ve Lübnan büyükelçilerinin barış görüşmeleri için bir araya gelmesini kabul etmişti.

Görüşme öncesinde Lübnan hükümeti ve Trump yönetimi, İsrail'den Lübnan'a yönelik saldırılara ara verme çağrısında bulunmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu, başkent Beyrut'a yönelik saldırıları azaltmayı kabul ederken, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları devam ettirdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Washington, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlaçlama sonrası ölen Toprak bebeğin davasında bir sanığa tahliye İlaçlama sonrası ölen Toprak bebeğin davasında bir sanığa tahliye
Yürüyüş yaparken, ayağı kırılan şahıs kurtarıldı Yürüyüş yaparken, ayağı kırılan şahıs kurtarıldı
Batman’da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Batman'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Fenerbahçe Beko, derbide Anadolu Efes’i farklı geçti Fenerbahçe Beko, derbide Anadolu Efes'i farklı geçti
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Bayğaralar operasyonunun ardından Bakan Gürlek’ten net mesaj Bayğaralar operasyonunun ardından Bakan Gürlek'ten net mesaj

19:58
Cengiz Ünder evlilik yolunda ilk adımı attı
Cengiz Ünder evlilik yolunda ilk adımı attı
19:25
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti Bakın şimdi ne yapıyor
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?
19:17
Fenerbahçe’de kırmızı alarm
Fenerbahçe'de kırmızı alarm
18:57
Şanlıurfa’daki okul saldırısında ilk gözaltı 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
18:53
Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor’da ilk ayrılık gerçekleşti
Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'da ilk ayrılık gerçekleşti
18:30
Trump’tan İran açıklaması Müzakereler için tarih verdi
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 20:07:05. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.