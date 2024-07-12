İsrail ve Mısır, Gazze-Mısır sınırında elektronik gözetleme sistemi kurulması konusunda görüşmeler yürütüyor - Son Dakika
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Politika

İsrail ve Mısır, Gazze-Mısır sınırında elektronik gözetleme sistemi kurulması konusunda görüşmeler yürütüyor

İsrail ve Mısırlı müzakereciler, Gazze-Mısır sınırında İsrail'in askerlerini geri çekmesine imkan sağlayacak bir elektronik gözetleme sistemi kurulması konusunda görüşmeler yürütüyor. Görüşmeler, tünellerin ve silah kaçakçılığını kolaylaştıracak diğer yolların tespit edilmesini amaçlıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ateşkes anlaşmasında Mısır-Gazze sınırının kontrolünü şart koşuyor.

12.07.2024 14:26
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İngiliz haber ajansı Reuters'ın özel haberine göre İsrail ve Mısırlı müzakereciler, Gazze-Mısır sınırında İsrail'in bölgedeki askerlerini geri çekmesine imkan sağlayacak "elektronik gözetleme sistemi" kurulması konusunda görüşmeler yürütüyor.

Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin önceki gün Katar'da başlayıp, dün akşam Mısır'da devam eden görüşmelerden sonuç çıkmadı. Reuters haber ajansına konuşan iki Mısırlı güvenlik kaynağı ve konuya yakın üçüncü bir kaynak, İsrailli ve Mısırlı müzakerecilerin ateşkes sağlanması halinde Gazze-Mısır sınırında İsrail'in bölgedeki askerlerini geri çekmesine imkan sağlayacak "elektronik gözetleme sistemi" kurulması konusunda görüşmeler yürüttüğünü belirtti. Konuya yakın kaynak, görüşmelerin temel olarak Philadelphia Koridoru'nun Mısır tarafına inşa edilecek sensörlerle ilgili olduğunu söyleyerek, "Buradaki fikir, tünellerin ve Gazze'ye silah ve insan kaçakçılığını kolaylaştıracak diğer yolların tespit edilmesi. Bu, ateşkes anlaşmasında önemli bir unsur olacaktır" ifadelerini kullandı.

Mısırlı güvenlik kaynakları da İsrailli müzakerecilerin yüksek teknolojili bir gözetleme sisteminden bahsettiğini aktardı. Mısırlı kaynaklar, sistemin ABD tarafından desteklenmesi ve finanse edilmesi durumunda Mısır'ın söz konusu fikre karşı çıkmadığını belirtti. Ancak kaynaklar, Mısır'ın daha önce belirtilen sınır düzenlemelerini değiştirecek hiçbir şeyi kabul etmeyeceğini dile getirdi.

İsrail askerlerinin sınırda kalıp kalmayacağı sorusu, ateşkesi engelleyen konulardan biri olarak biliniyor. Hem Hamas hem de Mısır, İsrail askerlerinin sınırda olmasına karşı çıkıyor.

Netanyahu, ateşkes anlaşmasında Mısır-Gazze sınırının kontrolünü şart koşuyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, dün askerlerin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada ateşkes müzakerelerine değindi. Netanyahu, "Rehinelerimizin serbest bırakılmasına ilişkin çerçeve anlaşmada kararlı olduğumu vurgulamak isterim. Ancak Hamas hala çerçeve anlaşmayla çelişen ve İsrail'in güvenliğini tehlikeye atan taleplerde bulunmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı olarak bu talepleri kabul etmeye yanaşmıyorum. Bu nedenle İsrail'in güvenliği için olmazsa olmaz olan 4 ilkeyi güçlü bir şekilde savunuyorum. İlki, herhangi bir anlaşma, tüm hedeflere ulaşılıncaya kadar İsrail'in savaşa geri dönmesine izin vermelidir. İkincisi, İsrail'in Philadelphia Koridoru ve Refah Sınır Kapısı'nı kontrol etmesiyle Mısır'dan Hamas'a silah kaçakçılığı yapılmasına izin vermeyeceğiz. Üç, Hamas'ın geri dönüşüne ve savaş teçhizatının Gazze Şeridi'nin kuzeyine girmesine izin vermeyeceğiz. Dördüncüsü, anlaşmanın ilk aşamasında hayatta olan rehinelerin serbest bırakılması konusunda ısrar ediyorum" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "Bunlar bizim sarsılmaz ilkelerimizdir. Bunlarda ısrar edersek hem rehinelerimizi serbest bırakacak hem de tüm hedeflerimize ulaşana kadar savaşmaya devam edeceğimizi garanti edecek bir anlaşmaya varacağımızdan eminim. Rehinelerimizi serbest bırakmanın yolu, Hamas'a tüm gücümüzle baskı yapmaya devam etmektir" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Mısır, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail ve Mısır, Gazze-Mısır sınırında elektronik gözetleme sistemi kurulması konusunda görüşmeler yürütüyor - Son Dakika

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