İsrail ve Suriye Güvenlik Görüşmelerine Yeniden Başladı

Suudi Arabistan'ın El-Hadath kanalı, İsrail ve Suriye'nin güvenlik konularında diyaloğu yeniden başlattığını, görüşmelerin Türkiye ve ABD'nin arabuluculuğunda sürdüğünü aktardı.

Suudi Arabistan'ın El-Hadath kanalının haberine göre İsrail ve Suriye, geçtiğimiz hafta Şam'a yönelik saldırıların ve Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da yaşanan çatışmaların ardından güvenlik konularındaki görüşmeleri yeniden başlattı. Haberde, görüşmelerin Türkiye ve ABD'nin arabuluculuğunda sürdüğü, İsrail heyetinin Suriye ile varılan mutabakatları sonuçlandırmak üzere yakında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitmesinin beklendiği ifade edildi.

Ancak İsrail'in şu anda Suriye'deki saldırılarını durdurma taahhüdünde bulunmadığı ve İsrail-Suriye sınırında silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulmasını, sınır boyunca tampon bölgede kalıcı bir İsrail varlığı talep ettiği belirtiliyor. - RİYAD