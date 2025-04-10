İsrail ve Türkiye'den Bölgesel İstikrar Mutabakatı

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail ve Türkiye heyetinin Azerbaycan'da gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel istikrarın korunması amacıyla diyalog yolunun sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, " Suriye'de çatışmayı önleme mekanizması" kurulması amacıyla dün Türkiye ile İsrail arasında Azerbaycan'da teknik düzeyde gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Başbakan Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi başkanlığındaki heyet, Savunma Bakanlığı ve güvenlik birimlerinden üst düzey yetkililerin katılımıyla dün Türk heyetiyle bir araya geldi. İsrail, önemli görüşmelere ev sahipliği yapan Azerbaycan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür ediyor. Görüşmelerde, taraflar bölgedeki çıkarlarını dile getirdi. Bölgesel istikrarın korunması amacıyla diyalog yolunun sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Fidan açıklamıştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün katıldığı bir programda, bölgede herhangi bir çatışmanın önüne geçilmesi amacıyla Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmasızlık mekanizması oluşturulmasına yönelik iki ülke arasında teknik düzeyde temasların olduğunu ifade etmişti. - TEL AVİV