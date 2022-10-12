İsrail Yahudilerin dini bayramında El-Halil'deki İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı

İsrail yönetimi, Yahudilerce kutsal sayılan Sukot Bayramı gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni iki gün süreyle Müslümanlara kapattı.

El-Halil kentindeki Vakıflar Müdürü Nidal Caberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Sukot Bayramı nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'ni bugün ve yarın için kapattığını söyledi.

Caberi, İsrail güçlerinin Harem-i İbrahim'i Müslümanlara kapatmasının ardından halıları kaldırıp camiyi Yahudi yerleşimcilere açtığını ve burada ayinler düzenlendiğini ifade etti.

Bu durumu kınayan Caberi, Yahudilerin cami üzerinde hakları olmadığını dile getirdi.

Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.