İsrailli Hava Kuvvetleri Personelinden Gazze Çağrısı

İsrail Hava Kuvvetleri'nde görev yapan yaklaşık bin eski ve yeni personel, İsrail hükümetini Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sürdürmek yerine Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasına öncelik vermeye çağıran bir mektuba imza attı.

İsrail ordusunda Gazze depremi yaşandı. İsrail Hava Kuvvetleri'nde görev yapan yaklaşık bin eski ve yeni personel, İsrail hükümetini Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sürdürmek yerine Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasına öncelik vermeye çağıran bir mektuba imza attı. Mektup, birkaç İsrail gazetesinde ilan olarak yayımlandı.

"Askeri baskı çoğunlukla esirlerin öldürülmesine yol açmaktadır"

İsrail medyasına göre, askeri operasyonların artık İsrail'in ilan ettiği hedeflere hizmet etmediği, bunun yerine siyasi ve kişisel çıkarları yansıttığı savunulan mektupta, "Geçmişte de kanıtlandığı üzere, esirlerin güvenli bir şekilde iadesi ancak bir anlaşmayla mümkün olabilirken, askeri baskı çoğunlukla esirlerin öldürülmesine ve askerlerimizin tehlikeye atılmasına yol açmaktadır" ifadeleri yer aldı.

"İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı, mektubu engellemeye çalıştı"

İsrail basını, imzacılar arasında eski İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Dan Halutz ve eski Tümgeneral Nimrod Shafir gibi yüksek profilli isimlerin bulunduğunu aktardı. Haberlere göre, imzacıların yaklaşık yüzde 10'unun aktif yedek askerler, geri kalanının ise gaziler olduğu bildirildi. Ayrıca İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar'ın Salı günü yayımlanması planlanan mektubu engellemeye çalıştığı kaydedildi.

"Mektubu imzalayan yedek askerlerin görev yapmasına izin verilmeyecek"

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar, mektubu imzalayan yedek askerlerin görev yapmasına izin verilmeyeceği uyarısında bulunurken, IDF tarafından yapılan açıklamada, yedek askerlerin sivil hayatlarında herhangi bir konuda protesto yapmalarında bir sakınca olmadığı, ancak bunu orduyu veya kendi askeri görevlerini kullanmadan gerçekleştirmeleri gerektiği belirtildi.

"Savaş zamanında IDF'yi zayıflatan ve düşmanlarımızı güçlendiren açıklamalar affedilemez"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Bar'ın kararı desteklediğini ifade etti. Netanyahu, "Hizmet reddi, hizmet reddidir, hatta bu sadece yumuşatılmış bir dilde ima edilse bile! Savaş zamanında IDF'yi zayıflatan ve düşmanlarımızı güçlendiren açıklamalar affedilemez. Bunlar, İsrail toplumunu içerden bir kez daha bölmeye çalışan marjinal aşırı uç bir gruptur. Ekim 7'den önce de bunu yapmaya çalıştılar ve Hamas, reddetme çağrılarını zayıflık olarak yorumladı" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV