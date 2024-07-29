İsrailli yetkililer, Hizbullah'a saldırı hazırlığında olduklarını ancak topyekün savaş istemediklerini dile getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İsrailli yetkililer, Hizbullah'a saldırı hazırlığında olduklarını ancak topyekün savaş istemediklerini dile getirdi

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde gerçekleşen roketli saldırının ardından, adı açıklanmayan İsrailli yetkililer ülkelerinin Hizbullah'a saldırı hazırlığında olduğunu ancak topyekün bir savaşa girmek istemediklerini açıkladı. İsrail'in vereceği karşılığın sınırlı ama önemli olacağı belirtilirken, Hizbullah'ın silah depoları ve üst düzey komutanlarının hedef alınabileceği ifade edildi. İsrail Güvenlik Kabinesi, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'a Hizbullah'a nasıl yanıt verileceği konusunda karar yetkisi verdi.

29.07.2024 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, ülkelerinin Hizbullah'a saldırı hazırlığında olduğunu ancak ordunun Hizbullah'a karşı topyekün bir savaşa girmek istemediğini dile getirdi.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen roketli saldırıda futbol sahasının vurulması sonucu 12 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail'in saldırının arkasında Hizbullah'ın olduğunu savunması bölgede tansiyon bir kez daha yükseltti. Adı açıklanmayan İsrailli yetkililer yaptıkları açıklamada, ülkelerinin Hizbullah'a saldırı hazırlığında olduğunu ancak ordunun Hizbullah'a karşı topyekün bir savaşa girmek istemediğini dile getirdi. Aralarında üst düzey savunma görevlilerin de bulunduğu İsrailli yetkililer, İsrail'in birkaç gün sürecek bir çatışmaya hazırlandığını söyledi.

"Karşılık, sınırlı ama önemli olacak"

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi adını açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberde, Hizbullah'a verilecek karşılığın "sınırlı ama önemli" olacağını yazdı. Haberde misilleme saldırısında köprüler, enerji santralleri ve limanlar dahil olmak üzere altyapının vurulabileceği ya da Hizbullah'ın silah depolarını vurmaya ile üst düzey Hizbullah komutanlarının hedef alınabileceği kaydedildi.

Netanyahu ve Gallant'a Hizbullah'a yanıt verme yetkisi

ABD'den İsrail'e dönen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güvenlik Kabinesi'ni topladı. İsrail Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a Hizbullah'a ne zaman ve nasıl yanıt verileceğine ilişkin karar yetkisi verdi.

Lübnan: "Biz savaş istemiyoruz"

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı Elias Bou Saab, İsrail'in saldırı nedeniyle Lübnan topraklarını hedef alacağına dair yaptığı açıklamalara cevap vermişti. Saab, Hizbullah'ın Majdal Shams'ı bombalamak gibi bir niyeti olmadığını belirterek, "Arabulucular bizimle sürekli temas halinde ve büyük bir gerginlikten kaçınmaya çalışıyorlar. Biz savaş istemiyoruz ama İsrailliler Gazze'de olanları gerginliği tırmandırarak örtbas etmek istiyor" demişti.

Hizbullah, saldırının sorumluluğunu reddetmişti

Majdal Shams'a düzenlenen saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, roketli saldırı düzenlemediklerini belirtmiş, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etmişti. Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise, Golan Tepeleri'nde bulunan bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu. Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda yaşları 10 ila 20 arasında değişen 12 İsrailli hayatını kaybetmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Futbol, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrailli yetkililer, Hizbullah'a saldırı hazırlığında olduklarını ancak topyekün savaş istemediklerini dile getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
13:37 Bahçeli’den 2 isme yaylım ateşi Erdoğan’ı hedef alan Katz ve Meclis’e gelmeyen Mahmud Abbas’a tepki gösterdi Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
11:56 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı Görevine resmen başladı Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı
15:14 Tuğba Ekinci Hakkında Re’sen Soruşturma Başlatıldı Tuğba Ekinci Hakkında Re'sen Soruşturma Başlatıldı
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:30 Bu ilçede oturanlar yaşadı Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi Bu ilçede oturanlar yaşadı! Başkandan yeni evli çiftlere görülmemiş balayı hediyesi
14:14 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
13:43 Floransa’da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti Floransa'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 16:21:13. #1.13#
SON DAKİKA: İsrailli yetkililer, Hizbullah'a saldırı hazırlığında olduklarını ancak topyekün savaş istemediklerini dile getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement