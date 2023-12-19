 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsraillilerin yüzde 69'u çatışmaların ardından genel seçim istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsraillilerin yüzde 69'u çatışmaların ardından genel seçim istiyor

İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün yaptığı ankete göre, İsraillilerin yüzde 69'u Gazze'deki çatışmaların sona ermesinin ardından genel seçim yapılmasını istiyor. Ankete göre, çoğunluk aynı siyasi bloğa oy vermeyi planlarken, birçoğu kendi blokları içinde parti değiştireceğini ifade etti.

İsraillilerin yüzde 69\'u çatışmaların ardından genel seçim istiyor
19.12.2023 - 18:45,
Abone Ol

İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından yapılan ankete göre, İsraillilerin yüzde 69'unun Gazze'deki çatışmaların sona ermesinin ardından genel seçim yapılmasını istiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 74'üncü günde devam ederken, İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından yapılan ankette İsraillilerin yüzde 69'unun Gazze'deki çatışmaların sona ermesinin ardından genel seçim yapılmasını istediği ortaya çıktı.

Ankete göre, çoğunluk aynı siyasi bloğa oy vermeyi planlarken, birçoğu özellikle sol partilere oy verenler olmak üzere kendi blokları içinde parti değiştireceğini ifade etti. Arap kökenli İsraillilerin sadece yüzde 24'ü İsrail ordusunun uluslararası hukuka ve savaş kurallarına uymaya çalıştığını düşünürken, bu oran diğer İsrail vatandaşları arasında ise yüzde 91,5 oldu. Ankete göre, İsraillilerin üçte ikisi hükümetin savaşın ertesi günü için net bir eylem planı olmadığını düşünüyor.

Ankette ayrıca, İsraillilerin yüzde 62'si dünya çapındaki İsrail karşıtı protestoların antisemitizm ve İsrail nefreti nedeniyle yapıldığını düşündüğünü belirtirken, sadece yüzde 7,5'luk bir kesim söz konusu protestoların Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırıları nedeniyle olduğunu düşündüğünü ifade etti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Demokrasi, İsrail, Gazze, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İsraillilerin yüzde 69'u çatışmaların ardından genel seçim istiyor - Son Dakika


18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17
İsrail 'Gazze'de yeni bir insani araya hazırız' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi İsrail "Gazze'de yeni bir insani araya hazırız" dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03
Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36
Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi

Son Dakika
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17 İsrail "Gazze'de yeni bir insani araya hazırız" dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03 Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36 Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi
16:35 Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 18:59:03. #1.12#
SON DAKİKA: İsraillilerin yüzde 69'u çatışmaların ardından genel seçim istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement