Mudanya Üniversitesi kurulmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Son Dakika
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Mudanya Üniversitesi kurulmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edildi

08.03.2022 21:27
Mudanya Üniversitesi kurulmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanan Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alındı.

Kabul edilen teklifte, "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi"nin isminin "İstanbul Topkapı Üniversitesi" şeklinde değiştirilmesi öngörülüyor.

Teklife göre, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Mudanya Üniversitesi adıyla Bursa'da bir vakıf üniversitesi kurulacak.

Bu üniversite, sanat ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü ve meslek yüksekokulundan oluşacak.

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milli eğitim bakanlığı, Ayvansaray, İstanbul, Topkapı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Mudanya Üniversitesi kurulmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Son Dakika


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