İstanbul Barosu, İstanbul Valiliği'nin Alkol Genelgesini İptal Etmek İçin Dava Açtı - Son Dakika

İstanbul Barosu, İstanbul Valiliği'nin Alkol Genelgesini İptal Etmek İçin Dava Açtı

İstanbul Barosu, İstanbul Valiliği\'nin Alkol Genelgesini İptal Etmek İçin Dava Açtı
Son Güncelleme: 31.08.2023 17:12

İstanbul Barosu, İstanbul Valiliği'nin açık alanlarda alkol tüketimi ile ilgili genelgesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, dava açtı.

İstanbul Barosu, İstanbul Valiliği'nin açık alanlarda alkolü içeceklerin tüketimi ile ilgili 'Hatırlatma Genelgesi'nin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle idare mahkemesinde dava açtı. "Alkol yasağı" olarak kamuoyuna yansıyan genelge ile özel yaşamın gizliliğine müdahale edildiğini vurgulayan Baro, Anayasa'nın 6. maddesi uyarınca "Hiçbir kimse veya organın kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisini kullanamayacağına" işaret etti.

İstanbul Barosu, İstanbul Valiliği'nin 'alkol genelgesi'nin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemiyle İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği tarafından alkol yasağı genelgesi olarak basın ve kamuoyunda yer alan 'Alkol Satışı ve Alkollü İçeceklerin Tüketimi' konulu 17 Ağustos 2023 tarihli genelge ile Anayasa'nın 20'nci maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8'inci maddesi ile güvence altına alınmış olan özel yaşamın gizliliğine müdahale edilmektedir" denildi.

Baronun açıklaması şöyle:

"30.08.2023 tarihinde İstanbul Valiliği tarafından alkol yasağı genelgesi olarak basın ve kamuoyunda yer alan "Alkol Satışı ve Alkollü İçeceklerin Tüketimi" konulu 17.08.2023 tarihli genelge ile "alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmelerin dışında park, piknik ve mesire alanı, sahil bandı, plaj vb. alanlarda çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek amacıyla alkol satışı ve tüketilmesinin önlenmesi, bahsi geçen yerlerde emniyet/jandarma ve zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarında etkin bir şekilde denetimlerin yapılarak asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi, Kanun, Yönetmelik ve Genel Emir hükümlerine uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem yapılması" istenilmiştir. Genelge ile Anayasa'nın 20. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesi ile güvence altına alınmış olan özel yaşamın gizliliğine müdahale edilmektedir. Anayasa'nın 6. maddesi uyarınca "Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz." İstanbul Barosu olarak kişilerin yaşam biçimlerine müdahale eden bu genelgenin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nde 2023/1991 Esas numarası ile dava açılmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika İstanbul Barosu, İstanbul Valiliği'nin Alkol Genelgesini İptal Etmek İçin Dava Açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Barosu, İstanbul Valiliği'nin Alkol Genelgesini İptal Etmek İçin Dava Açtı - Son Dakika
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