İstanbul Barosu\'nda Başkanlık Seçimleri Sona Erdi

Politika

İSTANBUL Barosu'nda 11 adayın yarıştığı başkanlık seçiminde oy verme işlemi sona erdi. İstanbul Barosu 'nda 161 sandıkta 64 bin 72 seçmenin oy kullanma işlemi 09.00'da başladı. Oy sayımı ise devam ediyor.

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan İstanbul Barosu Başkanlığı için 2'si kadın 11 adayın yarıştığı seçimlerde, 161 sandıkta 64 bin 72 üyenin oy vermesi bekleniyor. Saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Baro Başkanlığı için İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı olarak halen görevde olan Av. Filiz Saraç'ın yanı sıra Av. Mert Karagülle, Av. Metin Uraçin, Av. Türkan Kara, Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Av. Ali Gürbüz, Av. Abdulhalim Yılmaz, Av. Hasan Kılıç, Av. Hakan Çatak, Av. Yasin Şen ve Av. Mehmet Turgay Bilge yarışıyor.