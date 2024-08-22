İstanbul Boğazı'ndaki İzinsiz İnşaata Yıkım Talebi - Son Dakika
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Politika

İstanbul Boğazı'ndaki İzinsiz İnşaata Yıkım Talebi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Boğazı'ndaki izinsiz inşaata ilişkin yıkım talebinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yazılı talepte, kaçak yapının ilavelerinin yıkılması istendi.

22.08.2024 17:16
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Vaniköy semtindeki izinsiz inşaata ilişkin, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması yazılı talep edilmiştir ve yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir." dedi.

Kurum, bir dizi incelemede bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da gazetecilere, İstanbul Boğazı'nın herkesin ortak meselesi olduğunu söyledi.

Boğazın güzelliğinin, yeşil ve tarihi yapıların korunması için her şeyi yaptıklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Vaniköy semtinde buradaki imara uygun olmayan bir kaçak yapılaşmayla karşı karşıya kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluğuna ait bu bölgede ekiplerimiz hem İstanbul Büyükşehir Belediyesini yazılı ve sözlü uyarmak suretiyle hem de inşaatı durdurmak adına müdahale ettik. Gerekli hukuki süreçle ilgili savcılığa suç duyurusu işlemleri devam etmektedir. İlgili belediyeye uyarı yapılmıştır. Bakanlık olarak süreci takip edeceğiz. İstanbul Boğazını gözümüz gibi koruyacağız. Burada kaçak yapıya müsaade etmeyeceğiz. Bu güzellikler bize emanet, bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Ekiplerimiz her türlü süreci takip etmektedir. Bakanlığımız inşaatı mühürlemiştir. İlgili kurumlara ilişkin de suç duyurusu süreci yürütülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması yazılı talep edilmiştir ve yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İstanbul Boğazı'ndaki İzinsiz İnşaata Yıkım Talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'ndaki İzinsiz İnşaata Yıkım Talebi - Son Dakika
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