Ekrem İmamoğlu'ndan en net adaylık açıklaması: Bütün CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur ama kararı verecek olan 6'lı masadır - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan en net adaylık açıklaması: Bütün CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur ama kararı verecek olan 6'lı masadır

12.12.2022 12:05

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu televizyon programında aday olup olmayacağı yönündeki soruyu cevapladı. İmamoğlu, "Bütün CHP'lilerin adayı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'dur. Ama günün sonunda kararı verecek olan 6'lı masadır" dedi.

2023 Haziran ayında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayının kim olacağına yönelik tartışmalar devam ederken, sabah saatlerinde Halk TV ekranlarında yayınlanan İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Yeni Bir Sabah' programına konuk olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belki de bugüne kadar ki en net adaylık yanıtını verdi.

"GÜNÜN SONUNDA KARARI VERECEK OLAN 6'LI MASADIR"

Seçimlerde aday olup olmayacağı sorulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bütün CHP'lilerin adayı Genel Başkan Kılıçdaroğlu'dur. Ama günün sonunda kararı verecek olan 6'lı masadır" diye konuştu.

"MİLLETİMİZİ OYALAMADAN SEÇİMİ İLK TURDA KAZANMALIYIZ"

Ortak aday çıkarmanın da doğru bir düşünce olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Milletimizi oyalamadan, ilk turda seçimi kazanmalıyız. Hem de açık ara. Genel Başkanımızın olağanüstü bir çabası var. Ayrıca bir muazzam ikili var. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Orada çok değerli genel başkanlar var. Bir demokrasi sürecinin bu ülkede taçlanması lazım" ifadelerini kullandı.

"BU SAATTEN SONRA İKTİDAR SEÇİMİ KAZANAMAZ..."

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için dikkat çeken bir değerlendirmede de bulunan İmamoğlu, "Bu saatten sonra bu iktidar bu seçimi kazanamaz, ancak muhalefet kaybeder, biz kaybederiz" dedi.

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'ndan en net adaylık açıklaması: Bütün CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur ama kararı verecek olan 6'lı masadır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan en net adaylık açıklaması: Bütün CHP'lilerin adayı Kılıçdaroğlu'dur ama kararı verecek olan 6'lı masadır - Son Dakika
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