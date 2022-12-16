Ekrem İmamoğlu hapis cezası almasının ardından AK Partili ve MHP'li siyasetçilerin de kendisini aradığını söyledi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu hapis cezası almasının ardından AK Partili ve MHP'li siyasetçilerin de kendisini aradığını söyledi

16.12.2022 17:56

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay hapis cezası almasının ardından kendisini arayanlar arasında AK Partili ve MHP'li siyasetçilerin de olduğunu ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de gerçekleşen Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezi Temel Atma Töreni'nden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BENİ ARAYAN AK PARTİLİ VE MHP'Lİ SİYASETÇİLER VAR"

İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti ve MHP tarafından yapılan "kesinleşmemiş bir karar üzerinden mağduriyet yaratıyorlar" açıklamalarına ilişkin ise şunları kaydetti:"Niçin fikirlerini söylemiyorlar? Yani kesinleşmemiş de olsa madem onları yaralayan bir tarafı var niçin bir yorum yapmıyorlar. Yapan cesur insanlar var. Ben buradan teşekkür ediyorum. Her iki siyasi partinin içerisinden beni arayan ve hani üzüntülerini bildiren hem AK Partili hem MHP'li siyasetçiler de var.

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Geçmişte çok önemli mevkilerde görev yapmış insanlar var basına ve sosyal medyalarına açıklama yapan. Bu lafı edeceklerine yetkili kurullarından ne düşündüklerini de söylesinler. Mesela hak etmiş miyiz? Hak etmemiş miyiz bu cezayı alırken? Merak ediyorum ben onlara bu soruyu sorayım. Ona bir cevap versinler. Ondan sonra ben de bu yorumlarına cevap veririm."

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu hapis cezası almasının ardından AK Partili ve MHP'li siyasetçilerin de kendisini aradığını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu hapis cezası almasının ardından AK Partili ve MHP'li siyasetçilerin de kendisini aradığını söyledi - Son Dakika
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