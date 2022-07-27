Ekrem İmamoğlu: İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını kabul etmiyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk Televizyonu canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.
Gündemdeki konulara dair dikkat çeken ifadeler kullanan İmamoğlu'nun programa damga vuran çıkışı ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili oldu.
Diyanet İşleri Başkanı'nı kabul etmediğini ve kendisinin Diyanet İşleri Başkanı olmadığını vurgulayan İmamoğlu gerekçesini ise şu sözlerle ifade etti;
"Bu hangi akıl biliyor musunuz? Seçim iptal oldu bir sürü gerekçe aradılar. Şimdi İçişleri Bakanı televizyonda çok ciddi bir şey söylermişcesine… Cumhurbaşkanı cuma çıkışında 'Çaldılar' diyor, yanında Diyanet İşleri başkanı, ki benim Diyanet İşleri başkanım değil.
İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını ben kabul etmiyorum, benim başkanım değil. Siyasi bir açıklama yapıp, birisi hakkında iftirada bulunurken onu teyit edercesine gülüyorsanız, beni temsil etmezsiniz. En büyük günah iftiradır. BenimDiyanet İşleri başkanım olamazsınız. Ben Sünni bir ailenin çocuğuyum, Müslümanım, şahsen benim olamazsınız."
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