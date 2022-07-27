Ekrem İmamoğlu: İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını kabul etmiyorum - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu: İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını kabul etmiyorum

27.07.2022 09:59
Ekrem İmamoğlu: İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını kabul etmiyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu "Seçim iptal oldu bir sürü gerekçe aradılar. Cumhurbaşkanı cuma çıkışında 'Çaldılar' diyor, yanında Diyanet İşleri başkanı. İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını ben kabul etmiyorum, benim başkanım değil. Siyasi bir açıklama yapıp, birisi hakkında iftirada bulunurken onu teyit edercesine gülüyorsanız, beni temsil etmezsiniz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk Televizyonu canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

İMAMOĞLU'NUN DİYANET ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Gündemdeki konulara dair dikkat çeken ifadeler kullanan İmamoğlu'nun programa damga vuran çıkışı ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili oldu.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NI KABUL ETMİYORUM"

Diyanet İşleri Başkanı'nı kabul etmediğini ve kendisinin Diyanet İşleri Başkanı olmadığını vurgulayan İmamoğlu gerekçesini ise şu sözlerle ifade etti;

"Bu hangi akıl biliyor musunuz? Seçim iptal oldu bir sürü gerekçe aradılar. Şimdi İçişleri Bakanı televizyonda çok ciddi bir şey söylermişcesine… Cumhurbaşkanı cuma çıkışında 'Çaldılar' diyor, yanında Diyanet İşleri başkanı, ki benim Diyanet İşleri başkanım değil.

"BEN SÜNNİ BİR AİLENİN ÇOCUĞUYUM, MÜSLÜMANIM"

İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını ben kabul etmiyorum, benim başkanım değil. Siyasi bir açıklama yapıp, birisi hakkında iftirada bulunurken onu teyit edercesine gülüyorsanız, beni temsil etmezsiniz. En büyük günah iftiradır. BenimDiyanet İşleri başkanım olamazsınız. Ben Sünni bir ailenin çocuğuyum, Müslümanım, şahsen benim olamazsınız."

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu: İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını kabul etmiyorum - Son Dakika


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