İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek kelimelik paylaşımı olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek kelimelik paylaşımı olay oldu

02.09.2022 13:57
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek kelimelik paylaşımı olay oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun resmi Twitter hesabından yaptığı tek kelimelik, "İcraat" paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Genellikle ziyaretlerini ve İstanbul'daki projeleri paylaşan İmamoğlu, bu sefer ilginç bir paylaşıma imza attı.

TEK KELİME İLE İCRAAT YAZDI

İmamoğlu'nun resmi Twitter hesabından yaptığı tek kelimelik paylaşım büyük dikkat çekti. İmamoğlu attığı tweet'te "İcraat" ifadesini kullanırken, paylaşıma 5 dakika içinde binlerce beğeni geldiği görüldü.

AK PARTİ CEPHESİNDEN ELEŞTİRİ ALIYOR

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da yeteri kadar icraatta bulunmadığı gerekçesiyle AK Parti cephesinden sık sık eleştiri alıyordu. Hatta geçtiğimiz aylarda AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından, ""Söz verip yapmadıkları; TEM'e megabüs, 100 bin kentsel dönüşüm konutu, 100 bin araçlık yeni otopark, 30 yeni spor salonu, 40 doğum evi, İstanbul'a teknokentler ve bilişim vadileri.... Yapabildiği; Süt kutusundan kule. İşte CHP'li İBB Başkanı vizyonu..." paylaşımında bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Maç esnasında tribünde cinsel ilişkiye giren çift stattan kovuldu Maç esnasında tribünde cinsel ilişkiye giren çift stattan kovuldu Twitter duyurdu! 'Düzenle' butonu kullanıma açılıyor Twitter duyurdu! 'Düzenle' butonu kullanıma açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Twitter, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek kelimelik paylaşımı olay oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri...
14:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Şık'a sert sözler: Bu zat zaten teröristin tekidir, gücü yetmez
13:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıları göreve iade vaadine Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Bu milleti aldatmaktır
13:57 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek kelimelik paylaşımı olay oldu
13:51 Bakan Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar: Türkiye büyümeye devam ediyor
13:49 İBB duyurdu! Cevizlibağ Metrobüs Durağı Söğütlüçeşme yönüne kapatıldı
13:36 Fenerbahçe, Batshuayi transferini resmen duyurdu! Bonservisiyle kadroya katıldı
13:13 Bakan Muş'tan ikinci el araç satışına getirilen sınırlamaya dair net sözler: 6 ay ve 6 bin kuralına uymayanlara ciddi bir ceza getireceğiz
13:07 Trabzonspor İstanbul'da Ümraniyespor ile karşılaşıyor! İşte muhtemel 11'ler...
12:34 Fahriye Evcen gece yarısında aşerdiği tabağı paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 14:23:50. #1.13#
SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek kelimelik paylaşımı olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement