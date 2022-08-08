Bakan Murat Kurum'un İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na karşı aday olacağı öne sürüldü

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2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da CHP'ye kaybeden AK Parti'nin önümüzdeki seçimleri sıkı tutacağı konuşuluyor. Hatta AK Parti'de önümüzdeki seçimler için şimdiden adaylık için bazı isimlerin dillendirilmeye başlandığı ileri sürüldü.

KARAİSMAİLOĞLU VE KURUM'UN İSMİ İBB ADAYLIĞI İÇİN GEÇİYOR

İddialara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayları arasında gösteriliyor. Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı düşündüğü konuşuluyor.

"YEREL SEÇİMLER BUGÜNDEN KONUŞULMAYA BAŞLANDI"

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde yer alan haberde, şu ifadeler kullanıldı: "İktidarın gündeminde sadece 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yok. Genel seçimlerden yaklaşık bir yıl sonra yapılacak yerel seçimler de bugünden konuşulmaya başlandı.

"ŞU ANDA 3 İSİM SIK DİLLENDİRİLİYOR"

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayları son günlerin kulisleri arasında öne çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayları arasında gösteriliyor. Ancak sadece İstanbul değil farklı iller için de aday adayları var. Kulislerde Adalet Bakanlığı görevinden affını isteyen Abdülhamit Gül'ün de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı düşündüğü konuşuluyor."