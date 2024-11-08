İstanbul'da düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yalan ile gerçeğin yer değiştirdiği dijital kültürün insanın bakış açısını alt üst ettiği bir dönemde yaşıyoruz" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › İstanbul'da düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yalan ile gerçeğin yer değiştirdiği... - Son Dakika
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