Politika

İstanbul'da düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yalan ile gerçeğin yer değiştirdiği dijital kültürün insanın bakış açısını alt üst ettiği bir dönemde yaşıyoruz" dedi. - İSTANBUL