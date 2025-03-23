İstanbul'da Üç Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Politika

İstanbul'da Üç Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

İstanbul\'da Üç Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise silahlı terör örgütüne yardım etmekten tutuklandı ve yerine kayyum atandı.

23.03.2025 17:14  Güncelleme: 17:21
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İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırıldığını, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum atandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir, Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığınca uzaklaştırılmasına dair yazılı basın açıklamasını paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan tutuklanması ile Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, irtikap ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma suçlarından tutuklanması ile Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanması ile Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmış ve 5393 sayılı belediye kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İstanbul'da Üç Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

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