Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güngören tercihini eser ve hizmet siyasetinden yana kullandı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güngören tercihini eser ve hizmet siyasetinden yana kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güngören tercihini eser ve hizmet siyasetinden yana kullandı

İstanbul Güngören'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güngören tercihini 30 yıldır eser ve hizmet siyasetinden yana kullandı" dedi.

30.03.2024 16:16
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İstanbul Güngören'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güngören tercihini 30 yıldır eser ve hizmet siyasetinden yana kullandı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güngören tercihini eser ve hizmet siyasetinden yana kullandı - Son Dakika

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