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Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir•
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Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı•
İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz milleti sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık" dedi. - İSTANBUL
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