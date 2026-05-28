İstanbul'un Fethi'nin 573. Yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'un Fethi'nin 573. Yılı

28.05.2026 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçeli, İstanbul'un fethini Türk milletinin büyük tarih hamlesi olarak kutladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " İstanbul'un fethi, Türk milletinin gaza ve cihat kudretini imar ahlakıyla, utku gayesini adalet nizamıyla mezceden büyük bir tarih hamlesidir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümünü, tarihin derinliklerinden bugüne uzanan kutlu bir emanetin, aziz bir hatıranın ve cümle cihanı Türklükle şereflendirip İslam'la müjdelemek üzerine kurulu ebedi ve ezeli bir ülkünün idrakiyle karşıladıklarını belirtti.

İki kıta, yedi tepe üzerinde yükselen aziz şehir İstanbul'un, Türk milletinin hafızasında cihan devleti Osmanlı'nın payitahtı, çağ kapatıp çağ açan fetih iradesinin mührü, Türk-İslam medeniyetinin en parlak simgesi ve tarihin en müstesna tacı olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen fetih ile asırların hasreti dinmiş, çağların akışı değişmiş, Türk milletinin imanla karılmış harcı, bütün cihana ilan edilmiştir. Yıkılan Bizans surları ile aşılamaz denilen bütün engeller, geçilemez denilen bütün eşikler, mümkün değildir denilen bütün dogmalar birer birer yıkılmıştır. Haliç'in ağzında demirden zincir, burçlarda Grejuva ateşiyle tahkim edilmiş Bizans müdafaası, Türk ordusunun önünde ise tarihin en çetin imtihanlarından biri vardı. Fakat Fatih Sultan Mehmed Han'ın ufkunda korku yoktu, tereddüt yoktu, geri dönüş yoktu çünkü o ufukta Peygamber Efendimiz'in 'Konstantiniyye elbet fethedilecektir, onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur' müjdesine mazhar olma şerefi vardı. İşte o gün, Haliç'in zincirini Ortodoks hükmünden düşüren, gemileri denizin koynundan tepelerin sırtına çıkaran büyük hamle, hedefini haktan, hesabını hikmetten, hamlesini cesaretten, harcını imandan alan 3 bin yıllık Türk askeri dehasının tarihin seyrine vurduğu mühür olmuştur. Otağda değişmez karar, ordugahta itidal, saflarda adanmışlık, dillerde tekbir, gönüllerde fethe dair yeminler yükselirken, Bizans müdafaası Türk'ün iman, irade ve idrak kudreti karşısında çaresiz bırakılmıştır."

"İstanbul'un Fethi kutlu olsun"

Bahçeli, İstanbul'un fethi ile Fatih'in emrinde tarih sahnesine veda etmesi gereken köhne bir devrin geri geri giden ayak seslerinin duyulduğunu, hilalle bezenmiş her sancak dalgalanışının ise yeni bir nizamın gelişini haber verdiğini aktardı.

Padişahın buyruğuyla ulemanın duasının, topçunun maharetiyle neferin teslimiyetinin, aklın hesabıyla imanın hararetinin aynı mukaddes maksatta birleştiğine dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

"İstanbul'un fethi, Türk milletinin gaza ve cihat kudretini imar ahlakıyla, utku gayesini adalet nizamıyla mezceden büyük bir tarih hamlesidir. Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul'a nizam kuran, emaneti gözeten, reayayı himaye eden ve zaferin şerefini merhametle ikmal eden bir cihan hükümdarı olarak girmiştir. Ayasofya'ya sığınanlara can ve hürriyet teminatı verilmesi, askerin halka fenalık etmesinin menedilmesi, İstanbul'un iskanla, vakıflarla, çarşılarla, mekteplerle, külliyelerle yeniden ihya edilmesi fethin aynı zamanda bir medeniyet inşası fiili olduğunu göstermiştir.

İşte Fatih'i çağların ötesine taşıyan hakikat de budur. Bu kutlu yıl dönümünde, İstanbul'u bizlere vatan kılan büyük hakan Fatih Sultan Mehmed Han'ı, onun yiğit askerlerini, Akşemseddin Hazretleri'ni, Ulubatlı Hasan'ı ve fethin bütün isimsiz kahramanlarını rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. İstanbul'un fethi kutlu olsun."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Politika, İstanbul, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul'un Fethi'nin 573. Yılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi
Beşiktaş transferde büyük oynuyor Hedefte Joe Gomez var Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Hedefte Joe Gomez var
Anlaşmaya varıldı İşte Aziz Yıldırım’ın forvet transferi Anlaşmaya varıldı! İşte Aziz Yıldırım'ın forvet transferi
Erdoğan Toprak’tan Aziz İhsan Aktaş iddiasına yanıt: Tanımadığım birinden nasıl araç alabilirim Erdoğan Toprak'tan Aziz İhsan Aktaş iddiasına yanıt: Tanımadığım birinden nasıl araç alabilirim

17:34
Dünya Kupası’nda yanacağız Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
17:18
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 18:14:39. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'un Fethi'nin 573. Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.