İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: 'Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda kutlanacak' - Son Dakika
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Politika

İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: 'Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda kutlanacak'

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de yapılmayacağını açıkladı. Vali Gül, kutlama alanının Taksim'in dışında belirleneceğini ve güvenlik tedbirlerinin alınacağını söyledi.

24.04.2024 00:26
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İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması

" Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda kutlanacak"

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de yapılıp yapılmayacağına ilişkin, "Taksim sadece 1 Mayıs değil, bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda kutlanacak" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen program sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

23 Nisan'ın coşku içerisinde kutlandığını söyleyen Vali Gül, "Önümüzde de 1 Mayıs etkinlikleri var. Biliyorsunuz 1 Mayıs 2012 yılından itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolayısıyla da Taksim bu anlamda sadece 1 Mayıs değil, bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Biz başta DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar olmak üzere Memur-Sen, HAK-İŞ, talep eden herkesle konuştuk. Taksim'de bu sene olmayacağını kendilerine izah ettik" dedi.

Kutlama alanının bu hafta içerisinde netleşebileceğini söyleyen Vali Davut Gül, "İstanbul'un herhangi bir yerinde uygun gördükleri bir yerde karar verirlerse de günün anlamına uygun şekilde, coşku içerisinde, o demokrasi şenliği şeklinde kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendi aralarında istişare ediyorlar. İnşallah her sene olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak emekçilerimizin bayramı olarak İstanbul'da İstanbul'umuza yakışır bir şekilde coşku içerisinde kutlanır. Olayın taraflarıyla biz iki kez görüştük. Muhtemelen bu hafta içerisinde de netleşir. Kutlanacak yer itibariyle netleşir. Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda kutlanacak. O alanın neresi olacağını karar verip bize de talep edecekler. Biz de güvenlik tedbirleri başta olmak üzere bütün lojistiğini ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: 'Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda kutlanacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: 'Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda kutlanacak' - Son Dakika
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