İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler - Son Dakika
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Politika

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne giderek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Erdoğan'ın ziyaretinde liderler karşılıklı hediyeleşti. CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Paşabahçe'nin ''Gururla'' koleksiyonundan ''Payidar Gondol'' objesini hediye ederken Erdoğan ise Özel'e, Türkiye'nin çeşitli yerlerini temsil eden zeytinyağı ve farklı yörelerin çifte kavrulmuş lokumlarını hediye etti.

12.06.2024 00:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyaretinde iki lider birbirleriyle hediyeleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı yapıldı. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan'ı, parti çıkışında CHP Genel Başkanı Özel aracına kadar uğurladı.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN "PAYİDAR GONDOL" HEDİYESİ

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Paşabahçe'nin Gururla koleksiyonundan "Payidar Gondol" objesini hediye etti. Objenin değeri ise 4 bin 450 Türk lira olarak biliniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN LOKUM VE ZEYTİNYAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise CHP Genel Başkanı Özel'e Türkiye'nin çeşitli yerlerini temsil eden zeytinyağı ve farklı yörelerin çifte kavrulmuş lokumunu hediye etti.

"PAYİDAR GONDOL" NE ANLAMA GELİYOR?

Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyesi ise merak konusu oldu. İkinci Meclis'in balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinle tasarlanan Payidar Gondol, TBMM'nin gücünü, Atatürk'ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgeliyor. Öte yandan CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 Mayıs'taki görüşmede de Paşabahçe'nin yine "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etmişti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel\'in birbirlerine verdiği hediyeler
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Kemal Kara: İktidar ve muhalefetten yıllardır görmek istediğimiz tablolar. Her iki tarafı da kutlarım. 50 4 Yanıtla
  • Murat Avci: ülkenin birliğe ihtiyacı var.. tabiki tenkitler, eleştirilerde olacak. 33 1 Yanıtla
  • Recep Balcı: Erdoğanın yeni bahçeli devleti hayırlı uğurlu olsun:) 2 9 Yanıtla
  • ersen temel: birlikte ülkeyi sevecekler 8 2 Yanıtla
  • Nurullah Dündar: Haydi geçmiş olsun ülkece 0 8 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük: liderin etrafında kenetlenselerdi yaşanan bir çok olay yaşanmazdı 1 5 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi: İnşallah elbirliği yapıp: ülkemizden Abd ve nato üslerini kapatırlar. Bu üssler olduğu sürece memleketin iki yakası bir araya gelmez. 3 1 Yanıtla
    Hakim ATMACA: Tavuk rüyasında kendini darı anbarında görür ki maraba söz ve fikir sahibi olamaz 0 0
  • Hakim ATMACA: Askari ücrete zam yapılması tüm iş sektörün kitlenmesi demektir ve akıllı bi çözüm değil ki neyin kafasını yaşıyorlar bunlar bilemedim 1 0 Yanıtla

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