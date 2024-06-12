İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel\'in birbirlerine verdiği hediyeler

Politika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyaretinde iki lider birbirleriyle hediyeleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı yapıldı. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan'ı, parti çıkışında CHP Genel Başkanı Özel aracına kadar uğurladı.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN "PAYİDAR GONDOL" HEDİYESİ

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Paşabahçe'nin Gururla koleksiyonundan "Payidar Gondol" objesini hediye etti. Objenin değeri ise 4 bin 450 Türk lira olarak biliniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN LOKUM VE ZEYTİNYAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise CHP Genel Başkanı Özel'e Türkiye'nin çeşitli yerlerini temsil eden zeytinyağı ve farklı yörelerin çifte kavrulmuş lokumunu hediye etti.

"PAYİDAR GONDOL" NE ANLAMA GELİYOR?

Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyesi ise merak konusu oldu. İkinci Meclis'in balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinle tasarlanan Payidar Gondol, TBMM'nin gücünü, Atatürk'ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgeliyor. Öte yandan CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 Mayıs'taki görüşmede de Paşabahçe'nin yine "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etmişti.